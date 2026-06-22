Detenidos en Montroi por apropiarse de vehículos de alta gama tras realizar contratos de 'renting'

La Guardia Civil ha detenido en Montroi a los autores de la sustracción indebida de vehículos de alta gama denunciadas en València. Cuatro vehículos valorados en más de 170.000 euros han sido recuperados.

La sustracción de diversos vehículos de alta gama fue denunciada en València ciudad. El 28 del pasado mes de mayo, agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la posible localización de uno de ellos y como consecuecia de las investigaciones realizadas consiguieron averiguar la ubicación exacta, siendo esta el interior de una vivienda tipo chalet de una urbanización de la localidad de Montroi. Por ello, el 29 de mayo se procedió a la realización de dos registros en dos viviendas unifamiliares. En ellos, se consiguió localizar tres vehículos sustraídos y denunciados, además de otros efectos relacionados con los hechos.

La operación ha permitido aprehender cuatro vehículos de alta gama valorados en: 65.000, 50.000, 30.000 y 25.000 euros. Además de 5.140 euros en efectivo y diversa documentación relacionada con los hechos delictivos. Por ello, se procedió a la detención de una mujer de 56 años y nacionalidad española y se investiga a dos hombres de 60 y 76 años y nacionalidad española. Se les atribuyen cuatro delitos de apropiación indebida/sustracción de vehículo.

Los autores realizaban contratos de "leasing" o "renting" de vehículos de alta gama a través de terceras personas, dejando de pagar las cuotas correspondientes y, posteriormente, los depositaban en el interior de viviendas hasta proceder a su venta de forma fraudulenta.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Llombai. Las diligencias fueron entregadas en el Decanato del Tribunal de Picassent.