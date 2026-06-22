Impulsan una nueva candidatura independiente en Alzira

Alzirenys per Alzira es la marca de una formación política de nuevo cuño que ha empezado a trabajar para concurrir a las municipales del próximo año. “Somos un grupo de personas anónimas, que no hemos estado en ningún partido, y que estamos cansadas de ver el panorama político que tenemos en Alzira, tanto por lo que respecta al gobierno como a la oposición. No podemos repetir lo mismo que tenemos”, comenta María José Mompó, que impulsa nueva formación política y será su cartel electoral en mayo de 2027, mientras defiende que, ideológicamente, Alzirenys per Alzira se sitúa en el centro: “Tiene que ser una ideología en la que quepamos todos”, incide.

La nueva formación tramita en estos momentos su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, aunque ya he empezado a trabajar para acercarse a las asociaciones existentes en Alzira con el objetivo de escuchar sus inquietudes y propuestas de cara a confeccionar su programa electoral.

El primer acto en la calle tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio en la plaza Mayor donde, según explica Mompó, mantendrán un encuentro con representantes de protectoras de animales y colonias felinas. Será a las 11 de la mañana. Mompó anuncia que este tipo de reuniones se repetirá con asociaciones de diferentes ámbitos.

Mompó evita de momento facilitar nombres de otras personas que impulsan con ella esta formación aunque tiene claro que una de sus propuestas es que la lista electoral esté conformada por personas que no hayan estado en ningún otro partido político. “La gente está cansada de que siempre sean los mismos”, comenta.

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Sobre las preferencias a la hora de pactar en caso de obtener representación, María José Mompó señala que le resulta indiferente y que priorizará los acuerdos que le permitan sacar adelante un mayor número de propuestas de su programa electoral.