L'Assemblea d'Història de la Ribera aprofundix en el coneixement del llegat de Jaume I
La programació del cap de setmana es va completar amb diverses rutes guiades i una visita al Monestir de Poblet
Alzira ha acollit este cap de setmana amb un gran èxit d’assistència, l’edició extraordinària de l’Assemblea d’Història de la Ribera (AHR), dedicada a la figura de Jaume I amb motiu del 750 aniversari de la seua mort. La jornada va congregar vora un centenar d’assistents entre investigadors, especialistes, representants institucionals, membres del món cultural i ciutadania interessada en la història del territori.
L’acte inaugural va comptar amb la participació de l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez; el diputat de Cultura de la Diputació de València, Francisco Teruel; i del catedràtic d’Història Medieval Antoni Furió, en representació del Secretariat Permanent de l’Assemblea d’Història de la Ribera.
Durant la seua intervenció, l’alcalde va destacar el paper central d’Alzira en el regnat de Jaume I i la rellevància històrica de la ciutat dins del procés d’organització territorial posterior a la conquesta. En este sentit, ha recordat que Alzira va ser un espai polític i institucional de primer orde en època medieval, amb fets tan significatius com la celebració de les Corts valencianes de 1273.
Domínguez va subratllar també el valor de l’Assemblea d’Història de la Ribera com una de les iniciatives més valuoses de la investigació històrica valenciana, destacant la seua capacitat per convertir la història comarcal en un espai de coneixement rigorós, debat intel·lectual i reflexió compartida. “Sense entendre els pobles, les ciutats, els arxius locals i les dinàmiques del territori, és impossible entendre els grans processos històrics”, va assenyalar l’alcalde, qui va remarcar la importància de la història local per interpretar també els reptes del present, des de la gestió del territori fins a la preservació dels recursos naturals.
La jornada va oferir un programa acadèmic de gran nivell, amb ponències centrades en aspectes fonamentals del llegat de Jaume I, com l’organització territorial i eclesiàstica de la Ribera, la documentació conservada als arxius comarcals, el dret agrari, la gestió històrica de l’aigua i la construcció de la memòria del monarca al llarg dels segles.
L’alcalde va agrair especialment la tasca del Secretariat Permanent de l’AHR, de l’Arxiu Municipal d’Alzira i de totes les persones implicades en l’organització de l’esdeveniment, així com la participació dels ponents i investigadors.
Esta assemblea forma part de la programació de l’Any Jaume I, impulsada per l’Ajuntament d’Alzira per aprofundir en el coneixement i la divulgació del llegat del monarca. La programació inclou conferències especialitzades, activitats de recerca i publicació, visites escolars, exposicions i rutes patrimonials adreçades a tota la ciutadania.
A més, durant este cap de setmana, la commemoració s’ha completat amb diverses activitats paral·leles obertes al públic, com visites teatralitzades, rutes pel nucli històric, un concert de l’Orquestra de Cambra de la Societat Musical d’Alzira i una visita al Monestir de Poblet, lloc estretament vinculat a la memòria de Jaume I. Una experiència en la que van participar més de 50 persones, que es van desplaçar fins a Tarragona per a conèixer el Monestir del Cister on es troba el panteó real de la Corona d’Aragó i on descansen les restes del monarca, que a més en els últims moments de la seua vida, va decidir vestir l’hàbit de monjo del Císter. A més els visitants han aprofitat també per a conèixer la capella de Sant Bernat, qui es va convertir al cristianisme al mateix monestir.
El regidor de Patrimoni, Xavi Pérez, va estar l'encarregat de presentar a l’abat del Monestir, Rafel Barruè, les publicacions de l'Ajuntament amb motiu del 750 aniversari de la mort del rei. "Ha estat una visita enriquidora i imprescindible per a conèixer la dimensió històrica de Jaume I en la construcció de la nostra identitat com a poble, a més del lligam que té el monestir amb Alzira no sols per Jaume I sinó també pel patró d’Alzira, Sant Bernat”. Des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha reiterat l’aposta per la cultura, la investigació i la preservació del patrimoni com a eines essencials per construir una ciutadania més conscient i connectada amb la seua història.
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