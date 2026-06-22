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El plan de respuesta a la dana de Cruz Roja financia un jardín accesible en al residencia de Algemesí

Se ha recuperado un espacio de desuso con una inversión de más de 27.000 euros que mejora las posibilidades de expansión de los 30 usuarios

Solidaritat atiende personas adultas con discapacidad intelectual

Una perspectiva del nuevo jardín accesible de la residencia financiado por Cruz Roja.

Una perspectiva del nuevo jardín accesible de la residencia financiado por Cruz Roja. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

La residencia ‘Solidaritat’ de Algemesí ha inaugurado este lunes un jardín accesible financiado por Cruz Roja. Este nuevo espacio destaca la importancia de la colaboración entre entidades sociales para responder a emergencias, como fue la dana y, posteriormente, contribuir a la recuperación de espacios esenciales para colectivos en situación de vulnerabilidad.

Se trata de uno de los objetivos recogidos en el Plan de Respuesta de Cruz Roja Española a la dana, puesto en marcha tras la emergencia y con un plazo de ejecución a tres años gracias fundamentalmente a las donaciones recibidas de particulares y empresas.

Las personas residentes en la residencia ‘Solidaritat’ podrán empezar a disfrutar de este espacio desde esta misma semana, ofreciéndoles una mayor calidad de vida y bienestar en su día a día tras la gestión y financiación íntegra del proyecto por parte de Cruz Roja, con un coste de 27.326 euros.

La actuación recupera ese espacio exterior en desuso que resultó gravemente afectado por la dana. El terreno ha sido transformado en un jardín accesible y funcional, que combina zonas pavimentadas transitables con áreas de plantas aromáticas, e incorpora bancos de madera que favorecen el descanso y la convivencia.

Además, la intervención mejora la accesibilidad al centro, habilitando una entrada adicional desde la calle trasera, y ofrece a las personas residentes un entorno al aire libre agradable, fresco y adaptado para su disfrute diario.

La residencia ‘Solidaritat’ forma parte de ‘La Salut’una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, dedicada a la atención integral de personas adultas con discapacidad intelectual. Su labor se extiende también al acompañamiento, apoyo y asesoramiento a sus familias y entorno social. Actualmente gestiona dos recursos:

  • La residencia ‘Solidaritat’
  • El centro ocupacional ‘La Salut’

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La residencia dispone de 30 plazas, con una ocupación actual de 7 mujeres y 23 hombres, y atiende principalmente a personas de entre 18 y 65 años —aunque el concierto contempla el acceso desde los 16—, incluyendo también personas de mayor edad que mantienen un buen nivel de autonomía y calidad de vida.

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