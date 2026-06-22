"Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens": La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado

«Tu calla i tanca la boca que no saps ni d'on vens». La expresión de la concejal de Servicios Sociales e integrante del grupo independiente Sueca per Davant Rosario (Sari) Sáez dirigida durante un pleno a la edil de Isabel Benet (Gent x Sueca), en lo que esta considera un alusión a su origen como persona adoptada, acabará finalmente en el juzgado por la vía penal.

La concejal denunciante, Isabel Benet. / Levante-EMV

Isabel Benet ha decidido interponer una demanda por un presunto delito de injurias contra Sari Sáez, que forma parte del gobierno municipal, después de que el acto de conciliación celebrado el pasado 18 de junio concluyera sin acuerdo entre ambas partes.

La vista, celebrada en el Tribunal de Instancia de Sueca, era el paso previo obligatorio antes de emprender acciones penales. Sin embargo, el intento de cerrar el conflicto mediante una rectificación o unas disculpas no prosperó. Según sostiene Benet, la representación legal de la concejal denunciada rechazó reconocer los hechos y se limitó a manifestar que las afirmaciones recogidas en la demanda "no eran ciertas".

El origen del litigio se remonta al pleno ordinario del ayuntamiento celebrado el pasado 5 de marzo, durante el debate de una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. En ese contexto, y según mantiene la edil denunciante, SariSáez se dirigió a ella con la expresión: «Tu calla i tanca la boca, que no saps ni d'on vens».

Benet considera que aquellas palabras supusieron un ataque directo a su honor y a sus circunstancias personales, aludiendo a su origen como persona adoptada. Además, sostiene que la intervención quedó registrada en la grabación oficial del pleno municipal, que será una de las principales pruebas que aportará en el procedimiento judicial junto con el acta de la sesión.

Sin rectificación

Tras el fracaso de la conciliación, la concejal -que forma parte del grupo de no adscritos tras su salida del PP- asegura que agotó todas las vías para evitar que el conflicto terminara en los tribunales. «Ofrecí la posibilidad de rectificar y pedir disculpas. Esa oportunidad fue rechazada. Ahora será la Justicia la que valore los hechos y determine las responsabilidades que correspondan», ha señalado Benet tras la celebración del acto de conciliación.

El abogado de la edil presentará en los próximos días la correspondiente querella ante el Juzgado de Instrucción, dando así inicio a la fase penal del procedimiento.

Uno de los aspectos que Benet ha querido destacar tras la vista judicial fue la diferente puesta en escena de ambas partes ya que mientras ella acudía únicamente acompañada por su abogado, la edil denunciada compareció junto a una representación del equipo de gobierno formada por el alcalde de Sueca, Julián Sáez, de su mismo grupo municipal, su letrada y dos concejales de Compromís, socios en el equipo de gobierno.

Para Benet, esa presencia evidenció un respaldo político a la concejal investigada. «Acudí al juzgado únicamente con mi abogado porque entiendo que la defensa del honor y del respeto institucional no necesita escenificaciones de fuerza. Los plenos están para debatir ideas, no para menospreciar los orígenes de nadie», señaló.

Indemnización que iría a la Casa Cuna

La concejala Benet también ha querido desvincular el procedimiento de cualquier interés económico personal. En la demanda reclama una indemnización de 7.000 euros, aunque asegura que, si finalmente fuera reconocida por los tribunales, el dinero se destinará íntegramente a la Casa Cuna Santa Isabel. Se trata de un centro especialmente vinculado a su historia personal, ya que Benet nació allí antes de ser adoptada.

Sari Sáez rechaza disculparse

Por su parte, la concejal de Sueca per Davant ha rechazado tajantemente haber cometido una ofensa que justifique una disculpa: «No le dije nada mal, por lo cual no tengo ni por qué disculparme», asegura, defendiendo que no considera que sus palabras constituyeran un insulto o una descalificación personal.

Sáez señala además que la relación entre ambas concejalas fue, según su versión, «cordial y amable» hasta que Benet fue expulsada del grupo municipal del Partido Popular, circunstancia que, en su opinión, marcó un punto de inflexión en la relación política entre ambas. La edil también enmarca lo sucedido dentro del clima habitual de los debates plenarios.

«En los plenos surgen barbaridades por parte de todos los componentes», afirma, incluyendo en esa valoración a la propia Benet. A su juicio, el contexto institucional debe tenerse en cuenta a la hora de valorar las intervenciones de los representantes públicos. «En el ámbito político existen momentos en los cuales se producen ataques verbales entre concejales que no tienen el mismo impacto que pueden tener las palabras que se dicen en la calle», explica.

Pese a defender la corrección de su actuación, Sáez asegura que no tendría inconveniente en disculparse si considerara que hubiera actuado de forma inadecuada.

«Mi educación me hace actuar así, pero no es este el caso», señala, descartando así cualquier rectificación pública. Finalmente, la concejal apeló a que sea la justicia la que determine si existe o no responsabilidad penal. «Tengo muy claro que la justicia está para todos y que es la justicia quien deberá actuar si ella así lo considera», afirma, antes de concluir instando a Benet a «preocuparse de otras cosas».

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Con la conciliación agotada sin acuerdo y las posiciones completamente enfrentadas, el conflicto se trasladad a los juzgados, donde será la jurisdicción penal la que determine si las expresiones pronunciadas durante aquel pleno pueden constituir un delito de injurias o forman parte de la confrontación política amparada por la libertad de expresión en el debate público.