Tres detenidos por altercados en un chiringuito de una playa de Cullera
Los incidentes se produjeron el sábado y provocaron que los clientes abandonaran la terraza del local
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Europa Press
Valencia
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por altercados en un chiringuito de la playa Los Olivos de Cullera, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
Según ha podido saber Europa Press, el incidente tuvo lugar el sábado por la tarde, sobre las 18 horas, en la playa de Los Olivos del Faro de Cullera.
Los arrestados acudieron al chiringuito y pidieron varias consumiciones, tras lo que se produjo un altercado en el que clientes tuvieron que abandonar la terraza del local.
Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Guardia Civil, que detuvo a tres personas por desórdenes, desobediencia y atentado a agente de autoridad. Pasaron a disposición judicial este domingo.
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