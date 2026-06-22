Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de CalorCondena ÁbalosPilar BernabéFestivo 24 junio ValenciaBonoloto Valencianotas PAUValencia Basket horarioAbuelo Ferran Torres
instagramlinkedin

Tres detenidos por altercados en un chiringuito de una playa de Cullera

Los incidentes se produjeron el sábado y provocaron que los clientes abandonaran la terraza del local

Vehículo de la Guardia Civilen una imagen de archivo.

Vehículo de la Guardia Civilen una imagen de archivo. / PERALES IBORRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Valencia

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por altercados en un chiringuito de la playa Los Olivos de Cullera, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Según ha podido saber Europa Press, el incidente tuvo lugar el sábado por la tarde, sobre las 18 horas, en la playa de Los Olivos del Faro de Cullera.

Los arrestados acudieron al chiringuito y pidieron varias consumiciones, tras lo que se produjo un altercado en el que clientes tuvieron que abandonar la terraza del local.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Guardia Civil, que detuvo a tres personas por desórdenes, desobediencia y atentado a agente de autoridad. Pasaron a disposición judicial este domingo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
  2. La Ribera llora la trágica pérdida del hijo de la exalcaldesa de Sellent fallecido en accidente de tráfico
  3. Cullera prorroga el cierre de las playas del Marenyet y l'Estany para culminar la regeneración
  4. Un profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera opta a un premio estatal como referente en educación inclusiva
  5. Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage
  6. Colectivos sociales contraprograman el acto del PP con Feijóo en Sueca con un “esmorzar popular”
  7. La Guardia Civil pide la colaboración para identificar un cadáver aparecido en un campo de Albalat
  8. Avalancha de vecinos en Sueca para reclamar que se les aplique la anulación de la subida del IBI

Tres detenidos por altercados en un chiringuito de una playa de Cullera

Tres detenidos por altercados en un chiringuito de una playa de Cullera

UCIN proclama a Montalvá candidato a la alcaldía de Alzira pese a la denuncia por acoso

UCIN proclama a Montalvá candidato a la alcaldía de Alzira pese a la denuncia por acoso

La colaboración vecinal permite a la policía de Alzira cazar al responsable de un vertido incontrolado

Desvalijan un pozo de Real afectado por la dana un día después de completar su reparación

"Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens": La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado

"Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens": La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado

Detenidos en Montroi por apropiarse de vehículos de alta gama tras realizar contratos de 'renting'

Detenidos en Montroi por apropiarse de vehículos de alta gama tras realizar contratos de 'renting'

Estos son los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas de los municipios valencianos que terminan en 2026

Estos son los proyectos de los alcaldes y las alcaldesas de los municipios valencianos que terminan en 2026

Naves en desuso de Benifaió reviven como talleres de artistas que buscan alquileres más asequibles

Naves en desuso de Benifaió reviven como talleres de artistas que buscan alquileres más asequibles
Tracking Pixel Contents