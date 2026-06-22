UCIN proclama a Montalvá candidato a la alcaldía de Alzira pese a la denuncia por acoso

El concejal Enrique Montalvá volverá a concurrir como candidato del grupo independiente UCIN a la alcaldía de Alzira en las municipales de 2027. La formación ha aprovechado el V Congreso Nacional celebrado este fin de semana en Oliva para proclamar a Montalvá como cartel electoral en lo que representa una nueva muestra de respaldo, ya que el edil sigue pendiente del procedimiento abierto por el juzgado de instrucción número 4 tras la denuncia por acoso laboral y sexual de su excompañera de grupo, Mar Chordá, en el que figura como investigado, aunque todavía no ha podido comparecer para prestar declaración. De hecho, la citación inicial prevista para julio, se ha pospuesto para final de año.

Montalvá, con miembros del colectivo de Alzira, en el congreso de Oliva. / Levante-EMV

La dirección nacional de UCIN se posicionó desde el primer momento del lado de Montalvá al considerar la denuncia como un ataque “político” con el objetivo de derribar a la coalición que gobierna en Alzira (Compromís, PSOE y UCIN). Ni la reapertura del caso tras el sobreseimiento inicial en diciembre de 2024, a los pocos días de formalizarse la denuncia, como consecuencia de los recursos tanto de la edil denunciante como de la fiscalía -el Ministerio Público considera que la acusación podría derivar en un caso de vejaciones-, ni la ampliación de la denuncia de Chordá centrada principalmente expresiones de contenido sexual han mermado el respaldo de la dirección de UCIN, que siempre ha puesto la línea roja en una hipotética condena en primera instancia. Por su parte, Montalvá, que también ha tenido el respaldo de sus socios de gobierno, ha defendido su inocencia frente a las acusaciones.

Montalvá es actualmente el único representante de UCIN en el ayuntamiento, que ha trabajado en la reconstrucción del colectivo tras la escisión vivida con la expulsión de Mar Chordá del partido.

El presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, y la coordinadora del partido en la Comunitat Valenciana, Gemma García, destacaron tras proclamar a Montalvá como candidato su “implicación en la gestión diaria y el trabajo desarrollado, su capacidad de trabajo, su proximidad con los vecinos y el compromiso con el municipio”.

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Montealegre expuso que “UCIN continúa apostando por personas que representan el verdadero espíritu del municipalismo independiente, y Enrique Montalvá es un claro ejemplo de gestión, compromiso y dedicación y sus vecinos.