El verano arranca con un susto en la playa fluvial de Sumacàrcer
Una ambulancia evacua a un joven que había tragado mucha agua al hospital de Xàtiva
Un aviso al Centro de Emergencias (112) tras el rescate de un joven con síntomas de ahogamiento en el paraje fluvial de l'Illa de l'Esgoletja, una zona de recreo que suele concentrar a muchos bañistas en el término municipal de Sumacàrcer, ha movilizado este lunes por la tarde a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Antella y una ambulancia SVB. No ha trascendido cómo han sucedido los hechos. Algunos presentes señalaban que el implicado había tragado mucha agua. Vecinos de la localidad, por su parte, incidían en la importancia de conocer los riesgos que comporta bañarse en el Xúquer.
Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias han confirmado que ha intervenido un SVB que ha trasladado a un joven de 23 años al Hospital Lluís Alcanyís de Xátiva. Se encontraba consciente y los servicios sanitarios no han tenido que reanimarle.
Por otra parte, este lunes por la tarde se ha declarado un incendio en una parcela abandonada de Antella, en las inmediaciones del polideportivo, aunque los bomberos han podido controlar la situación, según ha explicado la alcaldesa de Antella, Eugenia García, que también se ha desplazado a l'Illa de l'Esgoletja.
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