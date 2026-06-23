Alzira emplaza a utilizar los refugios climáticos para mitigar el fuerte calor

El Ayuntamiento de Alzira ha recomendado ante la activación del aviso amarillo por altas temperaturas, dado que los termómetros pueden alcanzar este martes los 36 º C, que se tenga una especial atención a los colectivos más sensibles al calor y que se haga uso de los refugios climáticos para protegerse del calor, al tiempo que de cara a las celebraciones de la noche de San Juan ha recordado que el encendido de hogueras o el uso de pirotecnia está prohibido a menos de cien metros de cualquier zona forestal y que este margen se ampliará a los 500 metros en caso de que las autoridades activen el nivel de riesgo extremo. Por lo que respecta a los refugios climáticos, el ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición, por un lado, espacios abiertos con árboles y dotados de agua que mitigan las altas temperaturas como el parque de l’Alquenència o el dels Furs, mientras que edificios públicos como la Biblioteca Municipal o el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) funcionarán como “puntos de respiro” en los que, además de socializar o disfrutar de la cultura, se puede combatir el calor.

La posibilidad de utilizar estos refugios climáticos y las normas que regulan el uso de pirotecnia forman parte de un conjunto de consejos que ha difundido el ayuntamiento ante esta primera punta de calor del calor del verano, a través de un comunicado en el que señala que el objetivo es compaginar la celebración de las fiestas con unas pautas sencillas que ayuden a proteger la salud de la ciudadanía y a cuidar el entorno.

Ante la subida de las temperaturas, el consistorio repasa pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia y, en este sentido, señala la necesidad de mantener una buena hidratación, evitar la actividad física al aire libre durante las horas centrales del día, buscar la sombra y utilizar ropa ligera, ofrecer una atención especial a las personas que más sienten los efectos del calor, como son los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas, las personas mayores y aquellas que sufren enfermedades crónicas, o tener en cuenta también a las familias que menos recursos tienen para climatizar sus hogares. “Un gesto tan simple como interesarse por familiares, amigos o vecinos más vulnerables de nuestra finca o barrio es la mejor herramienta para pasar estos días de forma confortable”, incide, al tiempo que recuerda la posibilidad de recurrir a los refugios climáticos en busca de temperaturas más moderadas.

Regulación de hogueras y pólvora

Por lo que respecta a las celebraciones de la noche de San Juan, el consistorio recuerda que el encendido de hogueras o el uso de pólvora se ha de realizar una distancia mayor de cien metros de cualquier zona forestal, siempre que no se active el riesgo extremo, ya que entonces ese margen se eleva a 500 metros.

Por lo que respecta a las quemas agrícolas, el consistorio señala que quedan suspendidas a menos de 500 metros del suelo forestal en días de riesgo alto y que no se podrán realizar en todo el término municipal si se declara riesgo extremo.

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Por último, el Ayuntamiento de Alzira lanza un mensaje de colaboración a los residentes en urbanizaciones de zonas forestales, a los que recuerda la importancia de mantener los alrededores de sus parcelas limpios de vegetación seca, cuidar los jardines y asegurar que los accesos comunitarios estén libres y claros. También se aconseja actividades que puedan generar chicmas en los momentos de más viento o calor.