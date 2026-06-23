El cierre de una planta del hospital de Alzira para reformarla obliga a duplicar camas y satura servicios

El Hospital de la Ribera vive hoy una situación de colapso. Esta mañana, trabajadores del área de Urgencias han alertado del cierre de la planta cuarta derecha en el Hospital de la Ribera “para pintarla”, lo que dejará este agosto sin uso las 28 camas de esta zona del centro sanitario. Además, “la dirección ha decidido estos días desdoblar catorce camas de la planta tercera izquierda y esto ha aumentado la sobrecarga asistencial que sufrimos todo el año el personal de Urgencias, sobre todo por los pacientes pendientes de ingreso que se quedan al servicio por falta de habitaciones", denuncia una trabajadora.

De acuerdo con su testimonio, “esta mañana hay ya treinta personas pendientes de ingreso en Urgencias y está el box de observación triplicado y la zona de traumatología llena de ingresos, con el mismo personal que estamos agotados y quemados de la situación que va a peor”, lamenta. La trabajadora añade que el personal de la cuarta planta “lo utilizarán para cubrir vacaciones por otras plantas, ahorrándose contratar sustitutos. Y empeorando la situación del servicio de Urgencias”.

"Saturación evidente"

La Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera y el Comité de Empresa corroboran esta denuncia y añaden a estos hechos la “clausura de algún quirófano”. La agrupación ciudadana advierte que la saturación “ya es una realidad evidente antes del inicio de la temporada alta”. En una nota de prensa, destaca que los espacios de los boxes de observación de urgencias, que están diseñados para dos personas, llegan a albergar a tres, dejando a "pacientes por los pasillos, sin ninguna intimidad". Ante este escenario, la plataforma lanza una advertencia sobre el futuro inmediato: "¿Qué podemos esperar de la atención sanitaria en verano, cuando la población sea casi el doble?".

La plataforma ciudadana ha expresado su profunda preocupación ante los recortes de camas y servicios en el departamento de salud. Según advierte mediante un comunicado, el área cuenta habitualmente con unos 250.000 habitantes asignados, pero esta cifra aumenta en unos 200.000 residentes en verano debido a la afluencia turística en las zonas de playa. El colectivo señala que el Hospital de la Ribera "es un centro pequeño para la población que atiende" y que ya presenta dificultades para cubrir las demandas diarias de la ciudadanía. Por ello, defienden que el plan de vacaciones estival debería contemplar un aumento de la plantilla y de los servicios para hacer frente al incremento demográfico de julio y agosto.

Desde el Comité de Empresa del Hospital de la Ribera se observa con preocupación la situación: “Vamos a ver la evolución, pero mucho nos tememos que el mes de julio va a ser muy complicado. En agosto con la reducción de la actividad quirúrgica debería de mejorar, pero este verano no pinta nada bien”, advierten.

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Mejora integral de la planta cuarta

Fuentes del Hospital de la Ribera han reconocido que “a primera hora de la mañana se ha registrado una presión asistencial superior a la habitual”. En el momento de cierre aseguran que “se ha reducido un 50 % los pacientes que están a la espera de cama respecto de esta mañana. Todos los pacientes están en cama normal, ni pasillos ni nada” y confían que “a lo largo del día y mañana por la mañana estará normalizada la situación”. Informan que se aprovecha “la menor actividad asistencial programada” del periodo estival para realizar “actuaciones de mejora y mantenimiento de infraestructuras”, algo “habitual en los hospitales de toda España”. Entre las actuaciones previstas, destacan el acondicionamiento integral de la cuarta planta derecha de hospitalización, que incluye 28 habitaciones, y contempla trabajos de mantenimiento de las instalaciones de climatización, electricidad y protección contra incendios, la pintura completa de la unidad y la renovación del sistema de comunicación paciente-enfermera. Además de otras mejoras. También anuncian que el plan de cobertura vacacional “prevé un total de 294 contrataciones en distintas categorías profesionales”.