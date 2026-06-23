Cullera crea una red de más de 50 comercios amigos de la lactancia materna

Cullera ha impulsado la creación de una red de Espacios Amigos de la Lactancia Materna que ya cuenta con más de 50 comercios adheridos en todo el municipio.

La iniciativa, impulsada por el grupo de apoyo a la lactancia materna AMAMANTA, el Ayuntamiento de Cullera y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera (ACECU), tiene como objetivo proteger, normalizar y fomentar la lactancia materna en la vida cotidiana, facilitando que las madres puedan atender las necesidades de sus bebés en entornos accesibles y respetuosos.

Presentación de la iniciativa con el alcalde, las concejalas Sandra Sánchez y Débora Marí; la responsable de AMAMANTA en Cullera, Carmen Maria Pons; y la presidenta de ACECU, Carolina Camós. / Levante-EMV

Los establecimientos participantes ofrecen un lugar de confianza donde las madres pueden dar el pecho con tranquilidad, sin la obligación de realizar ninguna compra o consumición. Para integrarse en la red no es necesario realizar obras ni inversiones, ya que basta con disponer de un espacio tranquilo y una silla que garantice comodidad y privacidad.

Desde AMAMANTA destacan que la lactancia materna aporta importantes beneficios para la salud de los bebés y de las madres. Entre otras ventajas, contribuye a fortalecer el sistema inmunitario infantil, favorece un desarrollo saludable y proporciona beneficios físicos y emocionales para las mujeres. Además, recuerdan que la lactancia es una práctica “a demanda”, sin horarios establecidos, y que no solo responde a una necesidad alimentaria, sino también de consuelo, vínculo y bienestar para el bebé.

Los comercios adheridos cuentan con una pegatina identificativa en sus accesos para facilitar su localización. Asimismo, las familias pueden consultar el listado completo de establecimientos a través del mapa digital habilitado por la organización.

La puesta en marcha de la iniciativa se ha presentado este lunes en uno de los comercios participantes con la presencia del alcalde de Cullera, Jordi Mayor; las concejalas Sandra Sánchez y Débora Marí; la responsable de AMAMANTA en Cullera, Carmen Maria Pons; y la presidenta de ACECU, Carolina Camós.

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Con este proyecto, Cullera da un nuevo paso en la construcción de una ciudad más amable e inclusiva para las familias, favoreciendo la conciliación y promoviendo entornos que respetan y apoyan la lactancia materna.