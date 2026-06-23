El Escacs Ribera Baixa ficha a la gran promesa del Club de Ajedrez Alzira

L'Escola d'Escacs Ribera Baixa ha firmado uno de los movimientos más destacados del ajedrez valenciano de cara a la temporada 2026/27. El club incorpora a sus filas a Carles Mellado Sais (Guadassuar, 2011), considerado el jugador con mayor proyección del Club de Ajedrez Alzira y una de las jóvenes referencias del panorama autonómico.

Con apenas 15 años, Mellado llega al conjunto de División de Honor avalado por un ELO FIDE de 2.036 puntos en la modalidad de ajedrez clásico y por una progresión que le ha situado entre las principales promesas de la Comunitat Valenciana. Su evolución le ha permitido formar parte del programa de pretecnificación de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana, reservado a los jugadores con mayor potencial.

Su última temporada confirma ese crecimiento. El ajedrecista de Guadassuar conquistó el Gran Salto Sub-2000, el X Memorial Eduardo Pérez, el XXXV Torneo Conmemorativo del Club de Ajedrez Benimodo y el XXVI Torneo Absoluto Ciudad de Carcaixent, firmando un curso de gran regularidad y consolidándose como uno de los jóvenes más competitivos del circuito valenciano.

Su progresión también ha tenido reflejo en el ámbito internacional. En el Janus Open, disputado en las Islas Feroe, concluyó en una destacada décima posición tras enfrentarse a rivales con mayor experiencia y puntuación ELO, entre ellos varios jugadores con títulos internacionales de la FIDE.

Para el presidente de l'Escola d'Escacs Ribera Baixa, Paco Rubio, la incorporación supone «un fichaje estratégico para el presente y el futuro del club». «Carles posee una enorme calidad ajedrecística, una gran capacidad de trabajo y una madurez impropia de su edad. Estamos convencidos de que reforzará al primer equipo desde el primer momento y que, además, servirá de inspiración para los jóvenes de nuestra escuela», afirma.

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La llegada de Mellado refuerza la ambiciosa apuesta del Ribera Baixa por el talento de la comarca y supone un importante salto de calidad para un proyecto que continúa creciendo temporada tras temporada. El club no solo incorpora a uno de los jugadores jóvenes más destacados de la Comunitat Valenciana, sino también al principal referente surgido en los últimos años del Club de Ajedrez Alzira, una operación que confirma la voluntad de la entidad de seguir compitiendo al máximo nivel en la División de Honor.