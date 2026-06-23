Una joven ingeniera de Alzira crea una empresa de puzzles que destacan por sus ilustraciones
Lluch Sangil, de 27 años, impulsa el proyecto tras una crisis personal y profesional que le llevó a recuperar una afición de su infancia
Una joven ingeniera industrial de Alzira, Lluch Sangil, ha puesto en marcha su propio proyecto empresarial, la fabricación de puzzles, un producto en el que el elemento diferencial son las ilustraciones y la propuesta creativa de cada colección. La iniciativa surge tras una etapa de crisis personal y profesional que le llevó a replantearse su trayectoria y recuperar una afición de la infancia por recomendación de su psicóloga.
Tras más de cuatro años desarrollándose profesionalmente en el sector del diseño, la emprendedora, de 27 años, explica que su relación con el trabajo comenzó a cambiar progresivamente hasta derivar en una etapa de cuestionamiento personal. “Llegó un momento en el que empecé a contar las horas del día”, explica. “El trabajo era un pilar muy importante para mí, pero cuando empezó a fallar, me pregunté quién era yo realmente”.
Lluch decidió recurrir a apoyo psicológico e inició un proceso de reconexión con aspectos personales más allá del ámbito laboral. En ese proceso, recuperó aquello que le gustaba hacer de pequeña. A raíz de esta reflexión, retomó una actividad que formó parte de su infancia: hacer puzzles. En ese periodo detectó además un déficit en la oferta existente en el mercado, centrada principalmente en diseños genéricos o licencias comerciales, lo que le llevó a identificar una oportunidad de desarrollo en el ámbito del diseño aplicado a este producto.
El proyecto cuenta ya con varias colecciones en el mercado. La primera de ellas está inspirada en los signos del zodiaco, mientras que la segunda, titulada “A Todo Sí”, fue presentada en exclusiva durante su participación en el podcast de la agencia valenciana Clozer.
Su experiencia refleja cómo una etapa de cuestionamiento personal puede derivar en una nueva iniciativa empresarial cuando se combina la formación previa, la creatividad y la identificación de oportunidades de mercado.
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