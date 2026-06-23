Una inyección de 400.000 € permite retomar la rehabilitación dels Molins de la Vila de Sueca tras dos años de parón

Una inyección de 400.000 euros de la Diputación de València permitirá acometer una tercera fase -y quién sabe si última- del proyecto de restauración dels Molins de la Vila de Sueca, conocidos también como el Molí del Pasiego, tras dos años con las obras paralizadas. La actuación se enmarca en el Pla Especial de Recuperació del Patrimonio Històric de València. La vicepresidenta de la diputación, Natàlia Enguix, ha visitado este martes este conjunto patrimonial declarado Bien de Relevancia Local (BRL) que, según el proyecto inicial, el ayuntamiento pretende convertir en un museo del arroz y escuela de hostelería especializada en este producto propio de la zona.

El alcalde de Sueca,Julián Sáez, no ha escatimado palabras para subrayar la dimensión del proyecto en un conjunto que tiene su origen en el siglo XVI, cuando se trasladó el Molí Vell desde las proximidades del río Xúquer hacia el entorno urbano gracias a la construcción de la Séquia Major. Este hecho permitió consolidar el desarrollo económico local vinculado a la transformación del cereal, especialmente del arroz. «Es necesario finalizar los Molins de la Vila», ha comentado Sáez, al tiempo que destacaba que para ello «es imprescindible la colaboración de las diferentes administraciones públicas al objeto de llevar a cabo este ambicioso proyecto», que considera único en Europa por sus características patrimoniales, etnológicas y paisajísticas ligadas a la cultura del arroz.

Sin embargo, Sáez ha preferido no aventurar una fecha de finalización de las obras. El alcalde ha dejado claro que no se atreve a fijar ningún plazo mientras no exista una implicación total de todas y cada una de las administraciones en la construcción de este emblemático complejo, subrayando así que un proyecto de esta envergadura no puede depender de la voluntad de una sola institución. Una posición que, lejos de ser un reproche, sonó a llamada directa a la corresponsabilidad de todas las administraciones.

El plan provincial, dotado con ocho millones de euros en su conjunto, financia el cien por cien de la actuación y adelanta el 75% de la ayuda en el momento de la adjudicación, con el fin de que el consistorio no tenga que asumir costes por adelantado que escapen a su capacidad financiera. La intervención consolida años de trabajo sobre uno de los enclaves más representativos de la identidad arrocera de la Ribera Baixa, un espacio que aúna valor arquitectónico, etnológico y paisajístico de primer orden.

Centro del día en el antiguo matadero

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia y responsable de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha convertido este martes Sueca en el escenario central de la agenda inversora de la corporación provincial y también ha visitado el antiguo matadero. La rehabilitación del Escorxador Municipal para convertirlo en centro de día se encuentra en su cuarta y última fase de obras gracias a una subvención de 700.000 euros del Pla Obert d'Inversions de la Diputación. El objetivo es completar la transformación de este edificio en un Centro de Día, un equipamiento de atención a personas mayores o en situación de dependencia que cubrirá una demanda social creciente en el municipio.

Las autoridades, en la puerta del antiguo matadero. / Raquel Abulaila

En este caso, el alcalde sí se ha mostrado más concreto con los plazos. Julián Sáez ha afirmado que el Centro de Día podría estar finalizado en 2027, lo que convertiría esta actuación en la primera de las tres grandes obras en ver completada su ejecución y en ofrecer un servicio real a la ciudadanía de Sueca. Una previsión que refleja el estado avanzado de los trabajos y la voluntad municipal de culminar cuanto antes un equipamiento largamente demandado.

Natàlia Enguix ha sido clara sobre el papel que debe jugar la Diputación en proyectos de esta envergadura: para la vicepresidenta, «es necesario poder ayudar a un ayuntamiento como Sueca a través de los diferentes planes de la Diputación». Y Sueca, en este sentido, se presentó como ejemplo de municipio que ha sabido articular sus necesidades con los instrumentos provinciales disponibles: dos obras de la magnitud del Centro de Día y los Molins de la Vila a las que, además, se pretende sumar una intervención en el Trinquete.

La última parada de Enguix ha tenido un carácter marcadamente técnico y prospectivo. La vicepresidenta ha visitado el Trinquete Municipal de Sueca para comprobar de primera mano el estado en que se encuentra la instalación y evaluar si los daños actuales que presenta pueden tener encaje y solución a través del plan de renovación de trinquetes de la Diputación de Valencia.

El Trinquete de Sueca acumula deterioros que comprometen su uso y su futuro como espacio de práctica de la pilota valenciana. La visita ha tratado de determinar si la naturaleza y el alcance de esos daños se ajustan a las tipologías de intervención que contempla el Pla de Trinquets provincial, abriendo así la puerta a una posible solicitud de financiación por parte del Ayuntamiento.

Enguix ha llegado al recinto con una posición clara: a actuaciones de la magnitud del Centro de Día y los Molins «hay que sumar el Trinquet» como parte de un compromiso integral con el municipio. La Diputación, a través de este plan dotado con ocho millones de euros y ampliado en cuatro millones adicionales en el pleno de abril, está financiando la rehabilitación de instalaciones de pilota en municipios de toda la provincia, desde la reconstrucción completa de trinquetes históricos hasta la reparación de cubiertas, la mejora de accesibilidad o la rehabilitación de las calles de juego. Si la inspección confirma que los daños del Trinquete de Sueca tienen solución dentro del marco del plan, el ayuntamiento podría formalizar su candidatura en los próximos meses.

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Con todo, la visita de Enguix a Sueca ha comenzado con la apertura oficial de la II Feria de Talento Joven 2026, que se celebraba en la Casa de la Cultura. El evento, promovido conjuntamente por la Cámara de Comercio y la Diputación de Valencia con la colaboración de la concejalía responsable de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Sueca, tenía como eje conectar a jóvenes demandantes de empleo con empresas del territorio. El programa incluía conferencias, talleres y charlas sobre técnicas de promoción personal y ajuste a los perfiles que buscan las compañías, así como la posibilidad de realizar entrevistas “in situ”.