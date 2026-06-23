El Magro pierde el caudal ecológico en Algemesí

Aunque parezca mentira, la dana trajo algo bueno a Algemesí: el Magro pasó de ser el ‘riu sec’, como se le conoce en el municipio, a llevar agua de forma constante, y este hecho ha propiciado “una gran recuperación biológica y paisajística del río y que se vuelva a ver fauna acuática”, según destacan desde Xúquer Viu. “El Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación del Júcar establece que el río Magro tiene un carácter permanente y determina un caudal ecológico mínimo de 0,230 m3/s”, defiende Isidre Pegenaute, integrante de Xúquer Viu. No obstante este viernes el Magro se quedó seco a su paso por Algemesí: “Solo queda agua en las zonas hondas y los peces y los anfibios están atrapados y morirán si no se restablece la conectividad”, denunciaba el voluntario.

El viernes, el cauce del Magro a su paso por Algemesí estaba seco y solo conservaba algunos charcos. / Levante-EMV

El lunes, sin embargo, la situación era otra. El Magro lleva agua. Los charcos han desaparecido y se ha restablecido la lámina de agua que, no obstante, permite el paso a pie por el vado del Camí de Carlet en el río, próximo al Raval de Algemesí. Según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) todo está en orden. Desde el embalse de Forata el agua “está bajando a un ritmo de 173 l/s. La salida total del embalse es de 40 l/s que va al canal y 130 l/s por el río, ya que es el caudal ecológico de salida del embalse establecido en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), 130 l/s”. Además, aseguran que “el caudal en la Estación de Aforos 193 Macastre es de 180 l/s, también superior al caudal ecológico, que es 160 l/s”. Los agentes medioambientales de la CHJ “comprobaron que los últimos aprovechamientos del río Magro situados entre Real y Llombai están respetando el caudal ecológico”. Lo que lleva a la entidad a concluir que “tanto desde la explotación del embalse como los usuarios del río, están respetando y cumpliendo los caudales ecológicos establecidos en las distintas masas de agua en el PHJ, aunque a pesar de ello el agua no llegue al Júcar debido a que el tramo bajo del Magro se comporta hidrológicamente como un tramo perdedor e intermitente”.

Vista del aspecto del Magro el pasado 16 de junio en su tramo más próximo al casco urbano de Algemesí. / Levante-EMV

La CHJ achaca la sequía del viernes a un episodio temporal: “Es posible que se quedara seco de manera temporal, porque ese tramo del río Magro es perdedor y, en ocasiones, el agua acaba infiltrándose en el suelo y aflorando en otro lugar hasta llegar al río Júcar”. La CHJ sitúa este comportamiento “en el tramo bajo del río Magro, aguas abajo de las últimas derivaciones y en dirección a Algemesí”, un tramo que Xúquer Viu recuerda que “es zona protegida como Lugar de Interés Comunitario (LIC)”.

tras la denuncia este fin de semana, ayer el Magro volvió a llevar agua, como se ve en la foto. / Levante-EMV

"Información valiosa"

La entidad ecologista añade más componentes al episodio de sequía y aporta como datos las mediciones del caudalímetro recién instalado en la Acequia de los Canos de Guadassuar, que pertenece al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Xúquer, donde el flujo de agua del Magro aguas arriba de Algemesí oscila en estos últimos dos días entre los 0,102 m3/s como valor más alto y los 0,074 m3/s, bastante lejos de los 0,230 m3/s reconocidos como caudal ecológico mínimo. Desde la CHJ indican que “es importante tener en cuenta que el cumplimiento del caudal ecológico debe verificarse en los puntos de control y masas de agua definidos en el propio Plan Hidrológico”, que en este caso es la estación de aforos de Macastre. La naturaleza del tramo bajo del Magro “puede hacer que, aún cumpliéndose los caudales ecológicos establecidos, existan puntos concretos en los que el agua superficial desaparezca temporalmente por infiltración”, insisten. En relación con la denuncia y los datos aportados por Xúquer Viu a través de la Comisaría de Aguas, informan que “toda la información obtenida durante la explotación del sistema, así como este tipo de comportamientos hidrológicos observados en el río, constituye una fuente de información muy valiosa para los trabajos de revisión de la planificación”. Y reconocen que “los técnicos de la confederación ya están analizando toda esta información en el marco de la elaboración del próximo Plan Hidrológico del Júcar 2028-2033”.

Acequia de los Canos, en Guadassuar, donde un nuevo caudalímetro mide el flujo del Magro. / Levante-EMV

Sobreexplotación del acuífero en Utiel-Requena

No obstante, Xúquer Viu llama también la atención sobre la reducción de los aportes del acuífero de Utiel-Requena a la presa de Forata: “El Magro tiene un problema comparable con el que tiene el Júcar en la Mancha Oriental. Desde que el 1999 el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena permitió regar las viñas, el acuífero de la comarca, el más importante y que más agua había aportado históricamente al Magro, ha sufrido una progresiva sobreexplotación hasta llegar a una situación delicada”. De las 1.166 ha que se regaban en 2000/2001 se ha pasado a 20.146 ha en 2024/2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Al principio se decía que eran riegos de socorros o de apoyo, pero la extensión de superficie en regadío no ha parado de crecer”, dice Pegenaute. “Esto ha afectado de manera radical el río, que aporta al pantano de Forata cantidades de agua mucho menores que las que había llevado históricamente. Como siempre, el beneficio económico va por encima de la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras y la lógica capitalista lleva a la sobreexplotación”, denuncian desde Xúquer Viu.