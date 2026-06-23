La Mancomunitat rehabilitará edificios públicos como solución habitacional para jóvenes y colectivos vulnerables

La Mancomunitat de la Ribera Alta ha presentado a la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea (EUI) el proyecto Riberaviu, una "propuesta innovadora que busca desarrollar un modelo supramunicipal de vivienda asequible y resiliente para dar respuesta a los retos habitacionales". La candidatura ha sido elaborada de la mano de la cooperativa especializada ENPEU y la Universitat de València, conformando "una alianza que combina capacidad institucional, conocimiento técnico y soporte científico". El proyecto plantea, en caso de resultar seleccionado, "la rehabilitación y la puesta en uso de edificios públicos con potencial residencial", así como "la creación de un sistema compartido de gobernanza de la vivienda entre municipios y el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la gestión y el acceso a los recursos habitacionales".

Esta iniciativa nace de la necesidad de ofrecer respuestas coordinadas a problemas actuales como "la dificultad de acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables". Asimismo, busca "aprovechar inmuebles públicos infrautilizados y adaptar los municipios a los efectos del cambio climático", prestando especial atención a este último punto "después de los daños ocasionados por la dana del 2024". En este contexto, la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, ha destacado que "Riberaviu representa una oportunidad para demostrar que los municipios pueden afrontar conjuntamente desafíos que, por su dimensión y complejidad, superan el ámbito estrictamente local".

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Momparler ha señalado además que la presentación de esta propuesta "es el resultado de meses de trabajo y coordinación entre administraciones, personal experto y entidades colaboradoras, y refleja la voluntad de la comarca de situarse a la vanguardia de las soluciones innovadoras en materia de vivienda". A la espera de conocer la resolución europea sobre la financiación, con esta candidatura la Mancomunitat reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y consolida su intensa labor, a través de la Oficina Comarcal de Vivienda y la red XALOC, como "un referente de cooperación supramunicipal en la Comunitat Valenciana".