Pepina Pastel innova con su tarta del verano: Una barrita de chocolate con avellanas XXL

La empresa de Alzira especializada en tartas Pepina Pastel han ampliado su catálogo con una creación pensada específicamente para el verano que evoca las tradicionales barritas de chocolate con avellanas, eso sí, en formato XXL. Con el nombre “Quèèèè Booooo!”, Papina Pastel anuncia una edición limitada de este producto que aspira a convertirse en la tarta del verano y que sólo estará disponible durante el período estival.

Se trata de un tarta de ocho raciones elaborada a mano que reproduce las populares barritas de chocolate. En su interior, una crema de avellanas convive con capas de galleta crujiente y un toque de caramelo que evoca un producto que han consumido muchas generaciones.

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El envoltorio diseñado busca amplificar el efecto sorpresa desde el primer momento. “Queríamos que el simple hecho de regalar esta tarta ya fuera un momento. Que antes de abrirla, antes del primer bocado, ya hubiera emoción”, explica Lara Guerrero, fundadora de Pepina Pastel, una firma que un verano más apuesta por la innovación.