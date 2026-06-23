Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
caso TaulaOla de CalorSupermercados abiertos San JuanRestaurantes ValenciaEclipse solar Comunitat ValencianaJoyería Mira ValènciaFestivo 24 junio Valencia
instagramlinkedin

La Policía Local de Algemesí detiene a dos hombres por un robo con fuerza en una tienda de telefonía

Una patrulla localizó al segundo sospechoso en las inmediaciones con material sustraído gracias a la descripción de los testigos

Aspecto de la tienda de telefonía tras la irrupción de los ladrones.

Aspecto de la tienda de telefonía tras la irrupción de los ladrones. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Óscar García

Algemesí

La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento de telefonía situado en la calle Sant Josep de Calassanç durante la madrugada del pasado viernes, 19 de junio. La intervención policial, realizada en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, se saldó con el arresto de los sospechosos poco después de los hechos gracias a que “la rápida colaboración ciudadana resultó determinante para la intervención”.

Según las primeras investigaciones de las fuerzas de seguridad, los implicados “intentaron forzar la puerta de acceso al local y, como no lo consiguieron, rompieron el cristal del escaparate para acceder al interior y sustraer material de valor”. Fue el propietario de un establecimiento próximo quien "alertó inmediatamente a la Policía Local tras darse cuenta del robo", un aviso que "permitió a los agentes personarse rápidamente en el lugar de los hechos y detener a uno de los presuntos autores cuando todavía se encontraba en el interior del comercio".

Posteriormente, una patrulla del cuerpo policial "localizó y detuvo a un segundo hombre que coincidía con la descripción facilitada por los testigos", personas que también "lo reconocieron como una de las personas implicadas en el robo". En el momento de ser localizado, el sospechoso "llevaba un altavoz con su embalaje original, presuntamente procedente del establecimiento asaltado".

Noticias relacionadas

Ante estos hechos, el concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, Kiko Reinoso, ha manifestado que la colaboración de los vecinos "vuelve a demostrar que es una herramienta imprescindible para garantizar la seguridad del municipio". El edil ha añadido que "la rápida comunicación de los hechos permitió una actuación inmediata de la Policía Local que se saldó con la detención de los dos presuntos autores" y ha concluido asegurando que "continuaremos trabajando para que Algemesí sea una ciudad segura y para que cualquier conducta delictiva tenga una respuesta rápida y contundente".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens': La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado
  2. Cullera prorroga el cierre de las playas del Marenyet y l'Estany para culminar la regeneración
  3. La Ribera llora la trágica pérdida del hijo de la exalcaldesa de Sellent fallecido en accidente de tráfico
  4. Un profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera opta a un premio estatal como referente en educación inclusiva
  5. Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage
  6. Colectivos sociales contraprograman el acto del PP con Feijóo en Sueca con un “esmorzar popular”
  7. Dos jóvenes de Alginet crean una escuela de verano de artistas falleros
  8. La Guardia Civil pide la colaboración para identificar un cadáver aparecido en un campo de Albalat

La Policía Local de Algemesí detiene a dos hombres por un robo con fuerza en una tienda de telefonía

Vecinos de l'Estany y el Marenyet de Cullera alertan de un parón en la regeneración del cordón dunar

Vecinos de l'Estany y el Marenyet de Cullera alertan de un parón en la regeneración del cordón dunar

Pepina Pastel innova con su tarta del verano: Una barrita de chocolate con avellanas XXL

Pepina Pastel innova con su tarta del verano: Una barrita de chocolate con avellanas XXL

El Escacs Ribera Baixa ficha a la gran promesa del Club de Ajedrez Alzira

Alzira emplaza a utilizar los refugios climáticos para mitigar el fuerte calor

Un investigador de Alzira pide equiparar el valor histórico de la red de acequias comarcal a la arquitectura religiosa

Impulsan una nueva candidatura independiente en Alzira

El Magro pierde el caudal ecológico en Algemesí

Tracking Pixel Contents