La Policía Local de Algemesí detiene a dos hombres por un robo con fuerza en una tienda de telefonía

La Policía Local de Algemesí ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento de telefonía situado en la calle Sant Josep de Calassanç durante la madrugada del pasado viernes, 19 de junio. La intervención policial, realizada en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, se saldó con el arresto de los sospechosos poco después de los hechos gracias a que “la rápida colaboración ciudadana resultó determinante para la intervención”.

Según las primeras investigaciones de las fuerzas de seguridad, los implicados “intentaron forzar la puerta de acceso al local y, como no lo consiguieron, rompieron el cristal del escaparate para acceder al interior y sustraer material de valor”. Fue el propietario de un establecimiento próximo quien "alertó inmediatamente a la Policía Local tras darse cuenta del robo", un aviso que "permitió a los agentes personarse rápidamente en el lugar de los hechos y detener a uno de los presuntos autores cuando todavía se encontraba en el interior del comercio".

Posteriormente, una patrulla del cuerpo policial "localizó y detuvo a un segundo hombre que coincidía con la descripción facilitada por los testigos", personas que también "lo reconocieron como una de las personas implicadas en el robo". En el momento de ser localizado, el sospechoso "llevaba un altavoz con su embalaje original, presuntamente procedente del establecimiento asaltado".

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Ante estos hechos, el concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, Kiko Reinoso, ha manifestado que la colaboración de los vecinos "vuelve a demostrar que es una herramienta imprescindible para garantizar la seguridad del municipio". El edil ha añadido que "la rápida comunicación de los hechos permitió una actuación inmediata de la Policía Local que se saldó con la detención de los dos presuntos autores" y ha concluido asegurando que "continuaremos trabajando para que Algemesí sea una ciudad segura y para que cualquier conducta delictiva tenga una respuesta rápida y contundente".