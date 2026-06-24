Alumnos del IES de Sueca dan una nueva vida a bicicletas donadas tras la dana con graves deficiencias

El IES Joan Fuster de Sueca ha culminado con éxito un innovador proyecto educativo que ha permitido transformar quince bicicletas convencionales en modelos 'custom', convirtiendo un material que difícilmente podía volver a circular en una valiosa herramienta de aprendizaje para el alumnado de primero de Formación Profesional Básica de Automoción.

Dos alumnos trabajan con sendas bicicletas en el taller formativo. / Levante-EMV

La iniciativa comenzó el pasado mes de octubre, cuando la Associació Muntanyeta dels Sants y Acció Ecologista-Agró de Sueca entregó al centro educativo quince bicicletas procedentes de donaciones particulares. En un primer momento, estos vehículos estaban destinados a personas afectadas por la dana en Algemesí, pero finalmente no pudieron ser distribuidos debido a su estado de conservación.

Las bicicletas presentaban importantes deficiencias mecánicas y estructurales. Muchas de ellas carecían de piezas esenciales o requerían reparaciones de gran complejidad, lo que hacía inviable su puesta a punto para un uso inmediato. En lugar de acabar almacenadas o convertidas en residuos, encontraron una segunda vida gracias al proyecto desarrollado en el instituto suecano.

Aprendizaje práctico

El Departamento de Automoción del IES Joan Fuster planteó un proyecto basado en el aprendizaje práctico, mediante el cual los estudiantes debían diseñar y fabricar bicicletas 'custom', modificando su estructura y adaptándola a nuevos conceptos estéticos y funcionales.

Uno de los modelos adaptados por los estudiantes del IES de Sueca. / Levante-EMV

A lo largo de varios meses, el alumnado ha trabajado todas las fases del proceso de transformación. Desde el diseño inicial de cada modelo hasta el desmontaje de las bicicletas originales, el corte y conformado de materiales, las operaciones de soldadura, el mecanizado de diferentes componentes, la preparación de superficies, los trabajos de pintura y el montaje final con los correspondientes ajustes mecánicos.

El proyecto ha permitido aplicar en un entorno real los conocimientos adquiridos en el aula, fomentando además competencias como el trabajo en equipo, la planificación de procesos, la resolución de problemas técnicos y la creatividad.

Economía circular y sostenibilidad

Más allá de su dimensión educativa, la iniciativa también pone el foco en la economía circular y la reutilización de materiales. Un conjunto de bicicletas que difícilmente podía volver a utilizarse ha servido para evitar residuos y ofrecer una nueva oportunidad a unos materiales que, mediante la reparación y la transformación, adquieren un nuevo valor.

Exposición del trabajo realizado

Las bicicletas transformadas constituyen el resultado de meses de trabajo y representan el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes durante el curso. Cada una de ellas presenta un diseño propio y refleja la evolución técnica de sus autores, desde las primeras operaciones de fabricación hasta el acabado final.

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Desde el centro educativo destacan que este tipo de proyectos permiten motivar al alumnado mediante retos reales, reforzando una formación eminentemente práctica y acercando la Formación Profesional a las necesidades actuales del sector, donde la capacidad de adaptación, la innovación y el dominio de diferentes técnicas resultan fundamentales.