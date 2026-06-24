Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noche San Juan playaIntoxicación falla ParotetSupermercados abiertos San JuanHuelga profesores ValenciaInstituto FoiosPlacas solares ValenciaChernóbil Campanar
instagramlinkedin

La asociación prodiscapacitados de Cullera mantiene viva la llama de Sant Joan con una quema simbólica ante el riesgo de incendio

Una lluvia de confeti sustituye a las llamas en la 'foguera' confeccionada durante semanas por los usuarios de Baladre

Lanzamiento del confeti morado que sustituyó a la &quot;cremà&quot;.

Lanzamiento del confeti morado que sustituyó a la "cremà". / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La noche de Sant Joan tuvo este año un significado muy especial para los integrantes de la asociación Baladre de Cullera. Los usuarios del colectivo, dedicado a la atención de personas con discapacidad psíquica y física, vieron frustrado uno de los momentos más esperados de la jornada al no poder quemar la hoguera que habían confeccionado artesanalmente durante semanas debido a las restricciones derivadas de la alerta por alto riesgo de incendio decretada por las condiciones meteorológicas.

Miembros de la asociación y autoridades junto a la 'foguera' plantada a la puerta de la casa consistorial.

Miembros de la asociación y autoridades junto a la 'foguera' plantada a la puerta de la casa consistorial. / Levante-EMV

Lejos de dejarse vencer por la decepción, los miembros de Baladre decidieron mantener la celebración prevista y adaptar la tradicional quema a las circunstancias. El resultado fue una jornada cargada de emoción, convivencia y espíritu festivo que permitió a los participantes disfrutar de su particular noche mágica de Sant Joan.

La hoguera, elaborada con el esfuerzo y la ilusión de los usuarios de la asociación, permaneció intacta, pero el simbolismo de la fiesta encontró una alternativa original. Tras los actos programados, la esperada quema se transformó en una ceremonia imaginaria en la que las llamas fueron sustituidas por una lluvia de confeti de color morado que llenó de alegría el ambiente y arrancó sonrisas entre los asistentes.

Los prolegómenos de la celebración estuvieron marcados por la actuación de la Escola Municipal de Tabalet i Dolçaina y del Grupo de Danses de Cullera, que ofrecieron una exhibición de bailes tradicionales valencianos. La música y las danzas populares contribuyeron a crear una atmósfera festiva que fue seguida con entusiasmo por los usuarios, familiares, voluntarios y amigos de la entidad.

Noticias relacionadas

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando los integrantes de Baladre se unieron a los miembros del grupo de danzas para participar conjuntamente en el cierre de la celebración. La imagen de todos ellos compartiendo bailes y sonrisas simbolizó el carácter integrador de una fiesta que convirtió un contratiempo en una oportunidad para reforzar valores como la inclusión, la participación y la convivencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens': La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado
  2. El Magro pierde el caudal ecológico en Algemesí
  3. Cullera prorroga el cierre de las playas del Marenyet y l'Estany para culminar la regeneración
  4. Un profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera opta a un premio estatal como referente en educación inclusiva
  5. Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage
  6. Colectivos sociales contraprograman el acto del PP con Feijóo en Sueca con un “esmorzar popular”
  7. Dos jóvenes de Alginet crean una escuela de verano de artistas falleros
  8. Renfe invierte 170.000 euros en mejorar la accesibilidad y la atención en la estación de Alzira

La asociación prodiscapacitados de Cullera mantiene viva la llama de Sant Joan con una quema simbólica ante el riesgo de incendio

La asociación prodiscapacitados de Cullera mantiene viva la llama de Sant Joan con una quema simbólica ante el riesgo de incendio

Cullera retira 240 toneladas de residuos de las playas tras una noche de San Juan multitudinaria

Cullera retira 240 toneladas de residuos de las playas tras una noche de San Juan multitudinaria

Diecinueve empresas pujan por la renovación de los colectores de Algemesí en un contrato de 20 millones de euros

Diecinueve empresas pujan por la renovación de los colectores de Algemesí en un contrato de 20 millones de euros

Benet ve un agravante que el menosprecio por su adopción proceda de la edil de Servicios Sociales de Sueca

La Mancomunitat rehabilitará edificios públicos como solución habitacional para jóvenes y colectivos vulnerables

Médicos y sindicatos alertan de otra jornada de colapso en el hospital de Alzira con camas dobladas y enfermos en los pasillos

Una joven ingeniera de Alzira crea una empresa de puzzles que destacan por sus ilustraciones

Naves en desuso de Benifaió reviven como talleres de artistas que buscan alquileres más asequibles

Naves en desuso de Benifaió reviven como talleres de artistas que buscan alquileres más asequibles
Tracking Pixel Contents