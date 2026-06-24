Cullera retira 240 toneladas de residuos de las playas tras una noche de San Juan multitudinaria

Las playas de Cullera han vuelto a convertirse en la noche del 23 al 24 de junio en uno de los principales puntos de encuentro de la comarca con motivo de la celebración de la tradicional noche de San Juan. Miles de vecinos de la localidad y visitantes llegados desde numerosos municipios de la Ribera, así como de otros puntos de la Comunitat Valenciana, eligieron el litoral cullerense para cumplir con los rituales que cada año marcan la llegada del verano.

Camión cargado con la basura recogida durante los trabajos de limpieza. / Levante-EMV

A pesar de la prohibición de encender hogueras sobre la arena, decenas de grupos de amigos y familias ocuparon distintos puntos de las playas para disfrutar de una de las noches más especiales del calendario, que tiene como colofón el castillo de fuegos artificiales que se dispara desde el espigón de la Escollera.

Vista del castillo de fuegos artificiales desde la bahía. / Levante-EMV

Desde primeras horas de la noche, el ambiente festivo se fue apoderando del paseo marítimo y de la costa, donde cientos de personas esperaban con ilusión la llegada de la medianoche.

Basura amontonada tras la noche de fiesta. / Levante-EMV

Fue entonces cuando se repitieron los rituales más populares de San Juan. Muchos participantes se acercaron a la orilla para mojarse los pies en el mar y saltar las tradicionales tres olas, una costumbre que simboliza la buena suerte y los deseos para los próximos meses. La imagen de miles de personas reunidas frente al Mediterráneo volvió a dejar estampas de gran belleza y una atmósfera cargada de emoción y simbolismo.

Un importante operativo para mantener las playas en perfecto estado

La masiva afluencia de visitantes convirtió durante varias horas las playas de Cullera en un auténtico centro neurálgico de actividad. Conscientes de ello, el ayuntamiento había preparado con antelación un amplio dispositivo especial de limpieza coordinado junto a la empresa concesionaria del servicio.

A pesar de las restricciones para introducir determinados materiales, especialmente envases de vidrio, la gran concentración de personas genera inevitablemente una importante acumulación de residuos. Por este motivo, el operativo comenzó a actuar de manera inmediata una vez finalizada la celebración.

A partir de las 4.30 horas de la madrugada, momento en el que se cerró temporalmente el acceso a la playa, entró en funcionamiento un equipo integrado por cerca de treinta operarios especializados, apoyados por cinco tractores, dos camiones, una máquina mixta y una pala frontal.

Playa completamente limpia en una imagen de esta mañana. / Levante-EMV

El objetivo era claro: devolver al litoral su estado habitual en el menor tiempo posible y garantizar que los usuarios pudieran disfrutar de la playa desde primera hora de la mañana sin ninguna molestia.

El trabajo fue intenso y se prolongó durante varias horas. Los equipos de limpieza han recogido alrededor de 240 toneladas de residuos, que posteriormente han sido clasificados para facilitar su correcto reciclaje y tratamiento medioambiental. La coordinación entre los distintos efectivos permitió completar las tareas con gran eficacia.

Playas preparadas a primera hora de la mañana

El resultado del operativo ha mostrado la capacidad de respuesta de los servicios municipales. Apenas dos horas y media después del inicio de los trabajos, las playas presentaban una imagen completamente renovada y se encontraban en perfectas condiciones para recibir a los primeros bañistas de la jornada.

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Muchos usuarios que han acudido al litoral durante la mañana han podido disfrutar de la arena y del mar sin apenas rastros de la intensa actividad registrada durante la noche anterior.