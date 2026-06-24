Diecinueve empresas pujan por la renovación de los colectores de Algemesí en un contrato de 20 millones de euros

Un total de 19 empresas compiten por adjudicarse el proyecto de reparación de colectores de Algemesí tras los daños que sufrió la red de alcantarillado en la inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024, unas obras que se prolongarán durante cuatro años y que supondrán una inversión de más de 20 millones de euros, según el tipo de licitación inicial, impuestos aparte. No obstante, el proyecto licitado por Aguas de Valencia como empresa concesionaria, que está previsto que se adjudique en cuestión de semanas, no es la única intervención prevista en la red de desagüe para reparar daños y mejorar la seguridad de cara al futuro. En paralelo a estas actuaciones financiadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), el ayuntamiento ha previsto asignar fondos del Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción a la renovación de otros colectores que quedaron fuera del proyecto principal y también con fondos del Miteco prevé acometer un tanque de tormentas que supondrá una inversión próxima a los 44 millones.

La sustitución de colectores -los estudios técnicos estimaron que los 117 kilómetros que conforman la red de alcantarillado había sufrido daños, aunque sólo un 10 % se iban a renovar por completo, lo que representa unos 11 km- es la actuación más avanzada. La fase de evaluación de memorias presentadas por las empresas ya ha finalizado, por lo que se espera que en cuestión de días se abran las ofertas económicas, con la previsión de que en julio se adjudiquen las obras, según explica el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis.

Presupuesto base de licitación

El presupuesto base de licitación es de 20.045.685,88 millones, sin impuestos, y la corporación municipal ya ha dado el visto bueno al levantamiento de calles. El proyecto no sólo contempla la renovación de colectores dañados por otros nuevos que aumentarán su capacidad, ya que en todas las calles se incrementará el diámetro de las canalizaciones llegando en algunos puntos a duplicarlo -Sanchis explica que se prevé alguna tubería de hasta 2,40 metros de diámetro- sino también contempla un apartado de renovación de las tomas de agua potable que llegan a las viviendas. “Hay calles en as que se realizan las dos cosas y en algunas solo el saneamiento”, comenta el alcalde, que considera que, al menos en la zona centro, posiblemente se posponga el inicio de las obras a octubre debido a la realidad propia de la ciudad y la celebración de las fiestas en septiembre, cuando considera que todos los trámites administrativos se habrán completado. “Veremos si es posible iniciar antes en una zona que no afecte a las celebraciones del centro”, comenta el munícipe.

La adjudicación contempla un período máximo de ejecución de cuatro años, si bien por la complejidad de la obra no se descarta que puedan concederse prórrogas. En este proyecto entran la renovación de colectores en calles como Arbres, Germanies, Muntanya, Molí, Albalat, Sant Benet, la avenida Bernat Guinovart o Santa Bárbara.

Sanchis apunta que, en paralelo a este proyecto, Aguas de Valencia está valorando la renovación de colectores en la calle Sant Nicolau de Bari y la avenida País Valencià, dos actuaciones estimadas en torno a cuatro millones de euros, para acto seguido lanzar la memoria técnica, y también se ha proyectado la renovación del colector de salida de la ciudad hacia la depuradora, que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros.

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Por lo que respecta al tanque de tormentas, una gran obra para evitar inundaciones que el alcalde considera “el reto de la legislatura”, Sanchis explica que el proyecto se está redactando y a la espera de recibirlo para activa la construcción. Esta infraestructura consiste en mejorar la salida de los colectores para evitar que se emboce, las aguas pasarían primero a un tanque de descontaminación y posteriormente a un segundo tanque y, en caso de que este se desborde, habría una laminación hacia un parque inundable.