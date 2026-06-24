Un ingeniero de telecomunicaciones de Sumacàrcer recibe el premio del colegio oficial a la mejor trayectoria académica

El joven ingeniero de telecomunicaciones de Sumacàrcer Carlos Pons Carrasco ha sido distinguido con el Premio Huawei a la Mejor Trayectoria Académica en esta especialidad, en el marco de la XLV Convocatoria de los Premios a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicaciones organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y la asociación española AEIT. Carlos Pons, que ejerce como investigador del Grupo de Aplicaciones de Microondas (GAM) del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat Politècnica de València (UPV), completó el grado y el máster con un 9,7 de media, tras obtener en ambos la misma calificación, y añadió a su candidatura a este premio nacional su participación en proyectos de investigación en la UPV y una estancia internacional en Irlanda, además de las publicaciones que realizado.

“Para mi es una gran satisfacción y un honor este premio porque se reconoce el trabajo de todos estos años, es un reconocimiento a mi esfuerzo y al esfuerzo de todas las personas que hay detrás, profesores de la UPV, tutores del TFG y de la tesis doctoral, así como de mi familia y amigos que siempre me han apoyado”, comenta Carlos Pons, de 26 años, que también se ha embarcado desde hace seis meses en la elaboración de su tesis doctoral.

Esta se centra en componentes pasivos de alta frecuencia, un hardware que se utiliza en los sistemas de comunicación. Pons se centra en los filtros que permiten discriminar la señal según la frecuencia para eliminar interferencias y ruidos y dar preferencia a la señal que se pretende recibir al estar en la banda de interés, en sistemas embarcados en satélites.

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El premio a la mejor trayectoria académica es un prestigioso reconocimiento que destaca la brillante trayectoria académica de Carlos Pons “y pone en valor el esfuerzo, la excelencia y el talento de los mejores estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de España”, según expone la propia Universitat Politècnica en la publicación de la información a través de sus redes sociales.