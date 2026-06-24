La ola de calor dispara los termómetros en el cálido microclima de la Vall de Càrcer

La actual ola de calor que asfixia a la Comunitat Valenciana ha vuelto a poner el foco en la comarca de la Ribera, y muy especialmente en los municipios de la Vall de Càrcer, que estos días vuelven a coronar los ránkings de las temperaturas más extremas. Según los registros recientes de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), localidades como Gavarda han llegado a marcar máximas de 39 grados, rozando ese mismo valor térmico los termómetros de Sumacàrcer con 38,8 grados y Càrcer con 38,7 grados, tal y como refleja la agencia EFE. La red de estaciones locales también ha captado este calor intenso en poblaciones vecinas, con temperaturas máximas de 37,1 grados en la estación del IES Pere d'Esplugues en la Pobla Llarga y picos de 36,8 grados en Alcàntera de Xúquer. Por otro lado, las noches tórridas apenas dan tregua en la comarca, con temperaturas mínimas altísimas que no han bajado de los 22,5 grados en puntos como la estación meteorológica del IES La Murta de Alzira.

Sumacàrcer, el pueblo más cálido

Sin embargo, que las localidades de la Vall de Càrcer se conviertan en los fogones de la Ribera no es un fenómeno exclusivo de los episodios extraordinarios de calor o de las alertas meteorológicas. Ya en el año 2019, un estudio elaborado por Avamet a partir de los datos de trescientas estaciones meteorológicas constató empíricamente la existencia de un cálido microclima en esta subcomarca. Aquel análisis, realizado durante un día totalmente normal de finales de verano y sin estar condicionado por ninguna ola de calor, situó a Sumacàrcer como el municipio con la temperatura media diaria más alta de toda la autonomía, alcanzando los 28,4 grados. En los primeros puestos de aquel listado autonómico también destacaron otras poblaciones de la zona como Càrcer, la Pobla Llarga o Carcaixent.

Inversión térmica en la Vall

La explicación científica a estas elevadas temperaturas se encuentra en la particular orografía del valle, catalogado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) como la zona meteorológica 17 del territorio valenciano. Esta área está situada y encajonada entre dos grandes cadenas montañosas, una que limita con la Marina y la Safor y otra al sur de la Sierra Calderona. Esta disposición geográfica dificulta enormemente la llegada de las brisas marinas para refrescar el ambiente y provoca un fenómeno meteorológico conocido como inversión térmica. El resultado es un estancamiento del aire por su lejanía al mar que fomenta una altísima concentración de calor en las épocas de verano, a la vez que propicia la entrada de corrientes frías y heladas frecuentes durante el invierno, consolidando unas condiciones climáticas extremas y claramente diferenciadas del resto.