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Las restricciones por las obras regeneración reducen la afluencia a las playas de Sueca en una noche de San Juan sin sobresaltos

El cierre de algunos tramos y la prohibición de encender hogueras no impiden que grupos de vecinos mantengan vivos otros rituales vinculados a la celebración

Efectivos de la Policía Local vigilan el paseo marítimo por la tarde.

Efectivos de la Policía Local vigilan el paseo marítimo por la tarde. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

La celebración de la noche de San Juan en las playas de Sueca se saldó sin incidencias destacables, en una jornada marcada por las restricciones derivadas de las obras de regeneración de la costa y la prohibición de encender hogueras dentro del ámbito del Parque Natural de l'Albufera.

La menor afluencia de visitantes respecto a años anteriores fue una de las notas características de una noche tradicionalmente multitudinaria en el litoral suecano. El cierre de diversas zonas de playa debido a los trabajos de recuperación del frente costero, unido a las limitaciones impuestas por las condiciones meteorológicas y la normativa de protección ambiental, modificó de forma notable el desarrollo de una de las celebraciones más esperadas del inicio del verano.

A pesar de ello, numerosos vecinos de Sueca y de municipios cercanos no quisieron renunciar a la tradición y se acercaron hasta la costa para disfrutar de una velada junto al mar. Sin la presencia de las habituales hogueras que solían iluminar la arena durante la madrugada del 23 al 24 de junio, los asistentes optaron por mantener vivos otros rituales vinculados a esta festividad, como mojarse los pies en la orilla o saltar las olas a medianoche, costumbres populares asociadas a la buena suerte y a la llegada del solsticio de verano.

Durante toda la noche, efectivos de la Policía Local mantuvieron dispositivos de vigilancia y controles preventivos en distintos puntos del litoral para garantizar el cumplimiento de las restricciones y velar por la seguridad de los asistentes. La colaboración ciudadana y el comportamiento cívico de los presentes facilitaron el desarrollo de una celebración sin sobresaltos.

Un aspecto especialmente destacado fue la coordinación entre las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Sueca, cuyos servicios trabajaron de forma conjunta antes, durante y después de la celebración para garantizar tanto la seguridad como el adecuado mantenimiento del litoral. La planificación previa y la colaboración entre los departamentos municipales permitieron responder con eficacia a las necesidades derivadas de una noche con características especiales por las restricciones vigentes.

Gracias a este dispositivo conjunto, a primeras horas de la mañana las playas presentaban un estado óptimo de limpieza y conservación. Los trabajos realizados durante la madrugada permitieron que los tramos del litoral abiertos al público recuperaran rápidamente la normalidad y ofrecieran una imagen excelente para recibir a los primeros bañistas del día.

Muchos vecinos y visitantes aprovecharon las primeras horas de la jornada para disfrutar de un baño festivo y especial de San Juan, una tradición que cada año reúne a numerosas personas en la costa suecana.

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Fuentes municipales destacan la normalidad con la que transcurrió la noche y valoran positivamente la respuesta de la ciudadanía ante unas medidas que tenían como principal objetivo preservar la seguridad de las personas y proteger un entorno natural especialmente sensible como es el Parque Natural de l'Albufera.

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