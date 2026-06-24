Benet ve un agravante que el menosprecio por su adopción proceda de la edil de Servicios Sociales de Sueca

La concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento de Sueca Isabel Benet (Gent x Sueca) sostiene que las palabras pronunciadas en el pleno por la edil de Servicios Sociales, Sari Saéz, relativas a su adopción cuando era niña con un tono despectivo -“tu calla i tanca la boca que no saps ni d’on vens”- “pueden dañar a menores y personas vulnerables” y acusa a la edil de Sueca per Davant de “no ser consciente del alcance de su responsabilidad pública”. Benet afea a Sáez su negativa a disculparse y considera que este tipo de expresiones tienen especial gravedad en boca de la responsable del área de Servicios Sociales.

Como ya informó Levante-EMV, Benet ha decidido interponer una demanda por un presunto delito de injurias contra Sari Sáez tras fracasar el acto de conciliación en el que pedía una rectificación o una disculpa. Saéz enmarca su comentario en el fragor del debate político en el que, indicó, “surgen barbaridades por parte de todos los componentes”, y considera que no ha cometido ninguna ofensa por la que tenga que disculparse.

Isabel Benet rechaza de forma tajante esta interpretación y considera que la edil no solo ha evitado cualquier atisbo de rectificación, sino que ha normalizado un comportamiento que, a su juicio, resulta “lamentable y reprochable”. “Que se diga que no es nada malo no lo hace menos grave, lo hace más preocupante”, ha señalado la concejal del grupo de no adscritos, quien subraya que el hecho de que Sáez ostente responsabilidades en el área de Servicios Sociales representa un agravante.

“Especial gravedad por su responsabilidad pública”

Para la exconcejal popular, el contexto institucional de quien pronunció la frase es clave en la valoración política y social del conflicto. “Estamos hablando de una persona que trabaja directamente en el ámbito de los Servicios Sociales, con contacto diario con menores y con colectivos vulnerables. Ese tipo de expresiones no solo son inapropiadas, sino que pueden ser mal interpretadas y causar daño”, ha afirmado.

Benet sostiene que el problema no se limita a un enfrentamiento personal o político, sino que tiene un impacto potencial más amplio sobre personas que puedan identificarse con el contenido de la expresión.

“Muchos menores que están o han estado en centros de acogida, o que provienen de situaciones familiares complejas, podrían sentirse directamente aludidos o heridos por una frase que cuestiona los orígenes de una persona. Eso es lo más grave de todo”, ha añadido.

En este sentido, la edil querellante insiste en que la expresión pronunciada en el pleno trasciende el debate político habitual y entra en un terreno especialmente sensible, al hacer referencia —según su interpretación— a circunstancias personales vinculadas al origen familiar.

Rechazo a la ausencia de rectificación

Benet también ha criticado que Sari Sáez mantenga su negativa a disculparse pese al intento de conciliación judicial celebrado en el Tribunal de Instancia de Sueca, donde el conflicto no se resolvió. A su juicio, las últimas declaraciones de la edil de Sueca per Davant evidencian una falta de voluntad de reconocimiento del daño causado.

“Insistir en que no se ha hecho nada malo después de todo lo ocurrido demuestra una absoluta falta de empatía y de responsabilidad política”, ha afirmado.

La concejal que ahora forma parte del grupo Gent x Sueca considera que el argumento de que en los plenos se producen intercambios verbales duros no puede utilizarse como justificación para expresiones que, en su opinión, “cruzan líneas personales inaceptables”.

“Una cosa es el debate político, y otra muy distinta es recurrir a descalificaciones que afectan a la dignidad personal o a los orígenes de alguien. Eso no es tolerable en ninguna institución”, ha subrayado.

La vía judicial sigue adelante

Benet ha confirmado que mantiene su decisión de acudir a la vía penal tras el fracaso de la conciliación, donde no hubo acuerdo ni rectificación por parte de la denunciada. Anuncia una querella por un presunto delito de injurias, que incorporará tanto las grabaciones del pleno como el acta de la sesión como pruebas documentales.

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La concejala Benet insiste en que no se trata de una reclamación económica personal, pese a la indemnización de 7.000 euros solicitada, que —según ha reiterado— será destinada íntegramente a la Casa Cuna Santa Isabel, lugar donde nació y del que fue posteriormente adoptada.