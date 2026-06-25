La cofradía Cristo en la Columna de Alzira se queda sin local: “Estamos en la calle desde abril”

Siete cofradías de Alzira, con censos que rondan los cien cofrades, han unido sus voces para reclamar ayuda ante una situación precariedad que califican de "economísa de guerra". Como ayer publicó Levante-EMV, las hermandades más modestas de la Semana Santa alzireña ponen el foco en sus dificultades para mantener su actividad: "Carecemos de los recursos para desarrollar nuestra labor y mantener nuestra tradición, patrimonio cultural, social y religioso, en condiciones dignas", dicen en una carta que han enviado al Arzobispado, el Ayuntamiento de Alzira y la Junta de Hermandades y Cofradías. Las entidades que firman el comunicado son el Santo Cáliz, el Santo Expolio, la Crucifixión de Jesús, María Madre, María Magdalena Camino del Sepulcro del Señor, el Cristo en la Columna y la Coronación de Espinas.

El gasto que más trae de cabeza a las hermandades más pequeñas es, sin duda, el pago de la sede y los locales donde guardar los pasos procesionales. Esta queja la dirigen especialmente al Ayuntamiento de Alzira, al que le piden que les proporcione "un almacén donde poder dejar nuestras cosas", indica Inés Cándido, presidenta del Santo Expolio. "El ayuntamiento tiene locales. Nos da igual el lugar, cada cofradía ocupamos lo que un coche. Solo tienen que adecuar un lugar", dice.

"Estamos en la calle", clama Eva Horcajada. Asegura que la cofradía del Cristo en la Columna lleva meses pidiendo al consistorio y a la JHHCC que les ayuden a conseguir un local "y no se ha hecho nada". En abril, la casa que ocupaban se vendió. "Una persona anónima nos ha cedido un espacio y hemos metido toda la cofradía ahí", explica. Es una solución temporal y la entidad está negociando una hipoteca para comprar un bajo, lo que les obliga a "realizar una derrama a base de subir las cuotas y hacer más lotería", señala.

Depender de la generosidad

También el Santo Expolio depende de la generosidad de sus cofrades y simpatizantes para guardar sus pertenencias: "Las imágenes las tenemos resguardadas, pero el carro de la Virgen y los tambores, no; los dejamos dónde nos dejan". Otras cofradías guardan sus andas en las parroquias a las que pertenecen y no tienen esta preocupación, explican.

Las dieciocho cofradías de la ciudad, coordinadas a través de la Junta de Hermandades y Cofradías, aglutinan a más de 7.000 cofrades y custodian un importante patrimonio artístico de una manifestación reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional , además de sus bandas de tambores, que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A pesar de sus reivindicaciones, "a día de hoy seguimos sin contar con ayudas económicas ni materiales efectivas que permitan garantizar la continuidad y el futuro de las cofradías más humildes", exponen en el comunicado. Ante esta situación , las hermandades más modestas han tenido que renunciar a elementos como el acompañamiento musical o los arreglos florales, como ayer explicaban Toni Zafón, presidente de la Crucifixión de Jesús, Eva Horcajada, del Cristo en la Columna o Inés Cándido del Santo Expolio.

Estas cofradías lamentan también que 'boom' que viven las agrupaciones más grandes no llegue a las entidades más pequeñas. Reconocen que la gente joven se siente más atraída por las "grandes bandas de tambores", como indica el presidente de la JHHCC, Pepe España. Por su parte, las cofradías más pequeñas subsisten gracias a la fidelidad de la las familias.