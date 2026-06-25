Otro colector para escorrentías y tres compuertas reforzarán la seguridad de Alzira contra inundaciones

El Ayuntamiento de Alzira se ha garantizado la financiación para impulsar dos actuaciones que mejorarán la protección del casco urbano contra inundaciones. Por un lado, se va a redactar el proyecto de construcción de un nuevo colector que canalice las escorrentías de la Muntanyeta hacia el canal interceptor, para evitar que entren en el núcleo urbano, en lo que representará una inversión estimada en 1,4 millones de euros, mientras que ya se está redactando el proyecto para la instalación de tres compuertas en puntos de vertido de la red de pluviales al Xúquer para evitar que una crecida de río acabe por inundar los barrios del sector norte a través del alcantarillado. En este caso, la subvención concedida es de 500.000 euros, según ha detallado el concejal de Obras e Infraestucturas Públicas y Deportes, Vicent de la Concepción.

El primero de los proyectos consta en realidad de dos actuaciones. Por un lado, un sistema de captación de aguas en la avenida José Gregori Furió, en la vertiente de la Muntanyeta que confluye con el sector Hort de Galvañón, con una inversión de 200.000 euros, y un nuevo colector de recogida de agua de lluvia que a la altura de la avenida Radiofonista Alfonso Rovira derivará el agua al canal interceptor que arranca que en el extremo opuesto. Esta actuación, que días atrás el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, señalaba como una prioridad en el tramo final de la legislatura, tendrá un coste estimado en 1,2 millones. En ambos casos el ayuntamiento cuenta con financiación de los Fondos Feder.

Al canal interceptor

El canal interceptor recoge las escorrentías de todos los barrancos de la vertiente este y las dirige hacia el barranco de la Casella -donde avanzan las obras construcción del nuevo puente- a través del Canal de Les Basses. El proyecto de ampliación del tramo final del barranco de la Casella que tiene en agenda la Confederación Hidrográfica del Júcar se presume clave para facilitar un correcto de desagüe del actual canal.

Paralelamente, el ayuntamiento pretende proteger el sector norte con la instalación de tres nuevas compuertas. Según explica el concejal de Obras, el sector Tulell es una de las pocas zonas urbanas de Alzira donde la red de pluviales discurre de forma independiente a la de aguas residuales y canaliza el agua de lluvia directamente al río. Una crecida del Xúquer, como sucedió en la dana, provoca que el agua entre por los colectores y acabe anegando el sector Tulell y otros barrios del entorno. La actuación, que ya cuenta con una subvención de 500.000 euros aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica, contempla la instalación de tres compuertas en la salida de los colectores de pluviales.

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Una se montará en el desagüe que se localiza a la altura del recinto ferial y las otras dos en los puntos de vertido ubicados a la altura del campo de rugby. El ayuntamiento instaló años atrás un sistema similar junto al Pont de Ferro. El cierre de las compuertas en caso de crecida del río evita que se aneguen diferentes sectores de la ciudad a través de la red de colectores.