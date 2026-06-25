El Corbera Blues Festival llena el fin de semana con once conciertos gratuitos

La Ribera Baixa tiene cita ineludible este fin de semana con el blues. Corbera acoge desde el viernes y hasta el domingo la undécima edición de su festival de blues, un evento que en poco más de una década ha logrado consolidarse como uno de los más relevantes del panorama nacional en este género y que, edición tras edición, refuerza el papel de la localidad como polo cultural de referencia en la comarca.

Once conciertos distribuidos entre el viernes 26 y el domingo 28, todos al aire libre y de acceso gratuito, conforman el programa de una edición del Corbera Blues Festival que vuelve a combinar grandes nombres internacionales con una sólida representación de la escena valenciana. El escenario principal se situará, como es tradición, en el parque Rosa dels Vents, aunque la música se extenderá también a otros puntos estratégicos del pueblo, convirtiendo Corbera entera en un espacio festivo.

Chicago llega al corazón de la Ribera

El plato fuerte de la primera noche llega de la mano de la Chicago Summer Tour, que cerrará la velada del viernes. La formación aglutina a tres figuras de primer nivel de la escena de Chicago: el joven guitarrista Stephen Hull al frente de su Trio Experience, la voz inconfundible de la cantante Sheryl Youngblood y el pianista Johnny Iguana, tres nombres que bastan para entender la ambición artística de un festival que, pese a su carácter gratuito y popular, no renuncia a los más altos estándares internacionales.

El sábado cerrará con otra propuesta de altura. La Riccardo Grosso Band, formación italiana conocida por su blues crudo e hipnótico y por una armónica de sonido poderoso y sin artificios, pondrá el broche a la segunda noche. Les precederá el polifacético Richard Ray Farrell, guitarrista, armonicista y cantante que presenta nuevo proyecto con músicos de relieve como el baterista Julian Vaughn, el bajista Kris Jefferson y el pianista y organista Álvaro Gandul.

Un programa para todos los gustos

La programación reserva también momentos más íntimos. En el escenario pequeño del parque Rosa dels Vents, el propio Farrell ofrecerá una actuación en solitario que viajará a las raíces del blues rural, mientras que el británico Dave Thomas presentará un recital acústico centrado en el blues que inspiró a la Inglaterra de los años sesenta.

Entre las propuestas más singulares destaca la colaboración entre el estadounidense Richard 'White Boy' White y la artista francesa Noémie Delavennat, que une crudeza interpretativa con la delicadeza del arpa y la sutileza vocal. El dúo Mendoza & Garzinsky llevará, por su parte, el blues a las piscinas municipales en la actuación más refrescante del festival.

La escena valenciana, protagonista

Como en cada edición, el festival reserva un espacio destacado para el talento valenciano. The Ubangi Stomp celebra este año su décimo aniversario con la presentación de nuevo disco, mientras que Epi y Blues reúne a veteranos músicos de la escena en una fusión de blues, rock&roll, soul y rhythm&blues. Rom & The Obsolettes, desde la Societat de Blues de la Ribera Baixa, completarán la representación local con un repertorio de blues eléctrico.

El festival contempla asimismo un espacio para el relevo generacional: los alumnos de la escuela de músicas modernas Espai de Rock de Alzira subirán al escenario con los combos preparados para la ocasión. La tradicional jam-session, en la que conviven músicos profesionales y aficionados, cerrará las noches con el espíritu participativo que caracteriza al evento, y al término de la misma se servirá la paella valenciana de rigor para todos los asistentes.

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Un proyecto con proyección comarcal

Por el escenario del Corbera Blues Festival han pasado en estos once años artistas de la talla de Billy Branch, Vasti Jackson, Tony Coleman, Tommy Castro, Lluís Coloma o Santiago Campillo, entre otros muchos, lo que da cuenta de la solidez de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Corbera que ha logrado trascender las fronteras de la comarca para atraer visitantes de diversas nacionalidades y generar un impacto económico y promocional creciente para Corbera y para la Ribera Baixa en su conjunto.