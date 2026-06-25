Detenidos tras robar mediante el ‘método del abrazo’ a una persona mayor en Càrcer
Una mujer abordó a un vecino simulando afecto y le quitó una joya de un fuerte tirón, que le provocó diversas heridas
La Guardia Civil ha confirmado que se trata de una banda itinerante que elige pueblos pequeños para actuar
La Guardia Civil ha detenido a dos personas por abordar a un vecino de Càrcer mediante el ‘método del abrazo’ y robarle las joyas. Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de junio cuando una mujer abordó en la calle a un vecino de avanzada edad simulando afecto. Acto seguido, la autora le quitó la joya de un fuerte tirón, causándole diversas heridas antes de huir junto a un cómplice en un turismo.
La rápida alerta a los agentes facilitó que se localizara el coche en Càrcer y, tras una huida a gran velocidad y el bloqueo de la CV-557, se logró la detención de los sospechosos.
La víctima, durante la denuncia en el acuartelamiento, reconoció plenamente a la detenida, así como al turismo utilizado en la huída.
Las investigaciones posteriores han confirmado el carácter itinerario de la banda, que elegía municipios pequeños y aprovechaban el desamparo de los colectivos vulnerables. A este grupo criminal se le atribuyen otros dos asaltos idénticos cometidos este mismo mes en las provincias de Jaén y Almería.
Se ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 19 y 20 años y nacionalidad rumana en Gavarda. Se le atribuye un robo con violencia e intimidación.
La Guardia Civil alerta sobre la peligrosidad de este modus operandi, el cual deriva cada vez con más frecuencia en una violencia explícita y una intimidación física a las víctimas, quienes habitualmente son personas de avanzada edad o con limitaciones de movilidad. Además, se advierte de que estos delincuentes actúan, principalmente, cuando las víctimas se encuentran en vías solitarias o polígonos industriales.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes por el Equipo de Investigación de la Compañía de Xàtiva. Cabe destacar la gran colaboración entre la Guardia Civil y las Policías Locales de la comarca. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 4.
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