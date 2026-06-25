El gobierno de Sueca sale en defensa de la concejal de Servicios Sociales tras su polémica alusión a Isabel Benet

El partido Sueca per Davant y socios de gobierno como la portavoz de Compromís, Pilar Moncho, han salido en defensa de la concejal de Servicios Sociales, Sari Sáez, ante lo que consideran «ataques desmesurados que buscan deshumanizar su gestión pública».

A través del ‘hashtag’ «#JOAMBSARI», han compartido a través de las redes sociales un texto que defiende la «humanidad» de Sáez y su trayectoria como integradora social tras la polémica por haberse dirigido en un pleno a la concejal Isabel Benet, adoptada cuando era niña, con la expresión «tu calla i tanca la boca que no saps ni d’on vens». Benet no tiene dudas de que se trata de una alusión a su adopción y ha anunciado una demanda por injurias tras fracasar el acto de conciliación en el que pedía una rectificación o una disculpa. Sari Saéz ha enmarcado sus palabras en el fragor del debate político y ha rechazado disculparse, al entender que sus palabras no son una ofensa.

El texto no alude en ningún momento a la expresión que ha originado la polémica, pero señala que “se retuercen las palabras y los hechos en un ejercicio de descontextualización perverso” y “en un intento deliberado de descontexualizar la realidad y dañar la imagen” de la concejal de Sueca per Davant, al tiempo que señalan que la crítica es legítima “pero la difamación personal y el insulto, nunca”. El escrito de Sueca per Davant carga contra aquellos que pretenden “embarrarlo todo” para conseguir un rédito electoral “y destruir al adversario” y defiende que “las personas con ‘trellat’ tenemos que ser un dique de contención contra la mentira y la difamación”.