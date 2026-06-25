El Magro se seca por segunda vez en menos de una semana en Algemesí

El río Magro vuelve a estar seco. El tramo ahora se ha ampliado. Anoche, la Acequia de los Canos en Guadassuar bajaba sin agua. No obstante, el caudalímetro instalado y perteneciente al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la demarcación del Xúquer, registraba caudal en el canal: “El SAIH dice que pasan 60 litros por segundo, pero no pasa ni uno”, señalaba Isidre Pegenaute, integrante de la organización Xúquer Viu. Esta mañana esta misma situación se observa en el Magro en Algemesí, donde hace apenas diez días había vegetación frondosa y numerosa avifauna visible.

Este es el segundo episodio de sequía que experimenta el río en su curso bajo, después de la alerta lanzada por Xúquer Viu el viernes pasado. Los agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) aseguran que “no se está cogiendo más agua del río en Real y Llombai”, dice Pegenaute. Ya hicieron esta comprobación el lunes pasado tras la denuncia realizada por los ecologistas. La CHJ comprobó el caudal desde Forata y aseguró que se estaba cumpliendo con el caudal ecológico marcado. No obstante, el paso de agua por la Acequia de los Canos era mucho menor del marcado (entre 0,102 m3/s como valor más alto y 0,074 m3/s) y no se cumplía con el caudal ecológico mínimo consignado para el Magro en Algemesí, que es de 0,230 m3/s en los tres puntos previstos.

El voluntario de Xúquer Viu, Isidre Pegenaute, muestra el Magro seco a su paso por Algemesí. / Agustí Perales Iborra

"Ven el río como un canal, no como un ecosistema"

Está previsto, de acuerdo con la información obtenida por Xúquer Viu, que la próxima semana se incremente la suelta de agua desde el pantano de Forata para los azudes de riego de Real y Llombai, lo que para los ecologistas es una muestra de “la mentalidad de la CHJ, que ve el río como un canal de agua y no como un ecosistema”.

Desde Xúquer Viu indican que esta situación es similar a la que se vive en el río Albaida y, como en aquel, se plantean acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente para pedir que se asegure el mantenimiento del caudal ecológico en el curso bajo del Magro, que además es un tramo protegido, según destacan.

El radar del caudalímetro de la Acequia de los Canos en Guadassuar, ayer, sobre un charco de barro. / Levante-EMV

Desconfiar de los caudalímetros

La CHJ atribuye el secado del Magro en Algemesí a las características del acuífero: “Todo apunta a que este comportamiento se produce en el tramo bajo del río Magro, aguas abajo de las últimas derivaciones y en dirección a Algemesí. Se trata de un tramo que presenta un comportamiento hidrológico perdedor e intermitente, por lo que, en determinadas circunstancias, parte del caudal puede infiltrarse en el terreno y volver a aflorar aguas abajo”, explicaban. No obstante, Pegenaute —que es uno de los vigilantes de los ríos de Xúquer Viu— asegura que “el agua desaparece antes de llegar al Raval y no vuelve a aflorar después”. El voluntario considera que este episodio le lleva a “desconfiar de los caudalímetros de la CHJ”. Anoche, con los pies dentro del Magro convertido en una rambla seca en el punto donde desemboca la Acequia de los Canos, comprobó cómo el registro a través de la página web del SAIH marcaba el paso de agua, mientras que el lecho estaba seco. El radar instalado bajo un puente, “que mide la altura del agua, solo tiene barro debajo”, advertía.

El Magro en Guadassuar, en el punto de vertido desde la Acequia de los Canos. / Levante-EMV

De acuerdo con esta experiencia, Xúquer Viu pedirá a la CHJ que investigue posibles extracciones de agua entre Guadassuar y Algemesí, aunque aseguran que existen pocos pozos de riego en esta zona ya que casi todas las zonas agrarias riegan a través de la Acequia Real del Júcar. “No creemos que se trate de extracciones de agua, se deberá al comportamiento del acuífero. Pero si existe un caudal ecológico mínimo para el Magro en Algemesí hemos de luchar porque este se mantenga”, comenta. Pegenaute subraya que “el propio concejal de Medio Ambiente de Algemesí, Marcos Giner Lluch, reconoce en el documento del Plan de Reconstrucción del Raval tras la dana del 29 de octubre de 2024 que la falta de caudal ecológico en el Magro degrada el barrio”. “Hemos de plantear, de cara al nuevo ciclo del Plan Hidrológico del Júcar, que se garanticen los caudales ecológicos en el Magro”, alega.

De hecho, la CHJ ha asegurado esta semana que “toda la información obtenida durante la explotación del sistema, así como este tipo de comportamientos hidrológicos observados en el río, constituye una fuente de información muy valiosa para los trabajos de revisión de la planificación”. Y han reconocido que “los técnicos de la confederación ya están analizando toda esta información en el marco de la elaboración del próximo Plan Hidrológico del Júcar 2028-2033”.

La CHJ ha informado de que "un equipo de aforadores se ha desplazado este mismo jueves a la zona para recopilar datos sobre el terreno". Según el gestor de cuenca, "el caudal ecológico, establecido en 230 l/sg, se cumple más que de sobra" desde Llombai. "También se está aforando en Guadassuar", donde indican que "no existe caudalímetro, sino un sensor de nivel que recoge datos orientativos". "Con los datos de los aforos que se obtengan hoy sobre el terreno, se valorará y analizará la realidad hidrológica de la cuenca del río Magro".

Vista tomada este lunes pasado en un tramo del río del Magro en Algemesí. / Levante-EMV

Beneficioso para los regantes

El voluntario defiende que “a los regantes les interesa que haya un caudal ecológico garantizado porque mejora el agua con la que riegan, no es agua de depuradora con carga química, sino que el caudal constante permite diluir esta carga química y el agua es mejor. Es beneficioso para todos”. Además, incide en la recuperación vivida en el Magro desde la dana, un período en el que el río ha contado con un caudal constante: “Ahora se había recuperado el río, especialmente las poblaciones de macroinvertebrados, que son la base de la cadena trófica. Esto ha permitido una gran recuperación biológica y paisajística del río. Se vuelve a ver fauna acuática y la gente de Algemesí empieza a ver el río como una riqueza”.

Para Xúquer Viu, “la situación del Magro también es de sobreexplotación de los recursos. Desde que en 1999 el Consejo Regulador de la denominación de origen Utiel Requena permitió regar las viñas (antes estaba prohibido) la superficie de regadío en la comarca ha crecido de forma exponencial al mismo tiempo que las entradas de agua al pantano de Forata han llegado a mínimos históricos”, destacan.