Nacho Serra y Parreño regresan al Alzira FS mientras Peñíscola paga la cláusula para llevarse al goleador Pablo

El Family Cash Alzira FS ha dado dos buenas noticia y ha recibido otra mala. El conjunto ribereño ha fichado a Nacho Parreño, que vuelve al club que le permitió debutar en Segunda División tras debutar en la máxima categoría con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El valenciano volvió a su club de formación, el Levante, después de dos años en Alzira, donde se destapó como goleador. En dos temporadas y media marcó 31 goles y en febrero fue cedido al club andaluz de Primera División.

Otro Nacho vuelve al Family. El cancerbero Nacho Serra, mejor portero de la temporada 2024-25 de la Segunda División. Después de dos temporadas en el Levante retorna al club del que salió en 2024.

Se espera que en breve sea presentado el hermano de Nacho Parreño, Alberto, como nuevo jugador del club ribereño, tras haber permanecido concentrado desde el domingo en Madrid con la Selección Española sub-19, a las órdenes de Albert Canillas. El capitalino, de posición ala, ha sido un habitual desde hace años de la Selecció Valenciana en las diferentes categorías y ya ha jugado en la Rojita sub-17.

La mala noticia ha llegado en forma de salida. El Servigroup Peñíscola ha querido reunir la pareja de goleadores del Family de esta temporada. Tras recuperar al cedido Yunii, ha pagado la cláusula de rescisión de Pablo García con lo que Braulio Correal pierde al autor de 21 goles esta temporada, 17 en Primera División.

El técnico alzireño cuenta actualmente con los porteros Pereira y Nacho Serra; los cierres Joan y Rubi; Lechero, Nacho Parreño, Peiró y Rochina en las alas y Arechaga y Nico Rosental como pívots.

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Por último, siguen surgiendo rumores sobre la posible renuncia del CD Xota Osasuna Magna en Primera División, lo que alimenta la posibilidad de que se ofrezca la plaza en Primera División al club alzireño. “No tenemos ninguna noticia oficial. Solo lo que hemos leído en redes”, ha afirmado el presidente del Alzira FS, Vicent Fontana.