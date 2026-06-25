Los palistas Arancha Cester, de Cullera, y Marcos Climent, de Sollana, no se bajan del podio
Los piragüistas suman seis medallas en el Campeonato de Europa máster de maratón con un pleno en las pruebas que han disputado
Jordi Giménez
Botín de medallas para los ribereños en el Campeonato de Europa máster de maratón. Los palistas de la comarca Arancha Cester, de Cullera, y Marcos Climent, de Sollana, se llevaron seis metales en la prueba disputada en Pitesti (Rumanía). Y además hicieron pleno, porque no se bajaron del podio en ninguna prueba.
En el hombre K-1 35-39 (19 kilómetros), Climent salió bien y enseguida se situó en el grupo de cabeza. Al salir del primer porteo, el sollanero ya se quedó solo con un palista húngaro, y ambos poco a poco fueron sacando ventaja a sus rivales. En el esprint final, el magiar fue más rápido y se impuso por poco menos de un segundo (1 h 30 m 8 s) sobre Climent (1 h 30 m 9 s).
En hombre K-2 35-39 (19 kilómetros), el ribereño, junto con David López (palista de Silla), se colgó el bronce, en una carrera en la que tuvieron problemas porque el achicador no funcionó y tuvieron que parar a vaciar, y se quedaron rezagados en un segundo grupo con los italianos, a los que pudieron superar en el esprint y subir al podio (1:28:41).
Por último, en K-2 mixto 35-44, junto a Seila Rodríguez (de Talavera), Climent consiguió el triplete de medallas en una carrera de 11,8 kilómetros que dominaron de principio a fin para alzarse con el oro (57 m 1 s.).
Por su parte, Arancha Cester, de Cullera, se llevó también tres medallas. En mujer K-1 40-44 (15,4 kilómetros), se impuso claramente,comandando desde la salida a la meta (1:28:42).
En mujer 45-54 K-2 (15,4 kilómetros), la de la Ribera Baixa, en compañía de Seila Rodríguez, rozaron el oro, ya que lucharon en todo momento con el barco alemán y solo cedieron al final (1:23:17 por el 1:23:06 de las teutonas).
La tercera medalla de la cullerense vino, al igual que Climent, en el K-2 mixto, en 45-54 (11,8 kilómetros). Estuvieron en el grupo de cabeza hasta el último porteo, pero al fallar el achicador tuvieron que parar a vaciar y se les escapó el otro barco español (de palistas de Aranjuez). En meta, plata para Cester y David López, que se llevaba también su tercera medalla (57:22), a veinte segundos de los ganadores, Blanca Arroyo y Alberto Lumbreras (57:02).
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