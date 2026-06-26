Vaivén
El alcalde de Cullera asiste al estreno del documental dedicado a Rocío Jurado
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, asistió el jueves al estreno del primer capítulo de la serie documental "La más grande", dedicada a la figura de Rocío Jurado, cuando se cumplen veinte años de su fallecimento. Mayor ha mostrado su agradecimiento a través de las redes sociales a la invitación recibida. “La historia de España más reciente lleva la huella de personas como Rocío Jurado, de la que ayer se estrenó su primera serie documental”, señala Mayor en una publicación en X, que ilustra con una fotografía junto a Rocío Carrasco, que ejerce como productora ejecutiva de la serie de la icónica cantante.
“Gracias @MovistarPlus por la invitación y gracias Rocio Carrasco, personas que llegan a tu vida y que son luz”, señala Jordi Mayor.
Cullera se convirtió hace ahora un año en el primer municipio que exhibía una exposición del vestuario de Rocío Jurado fuera del museo oficial ubicado en Chipiona (Cádiz).
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