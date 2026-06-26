Algemesí pone a prueba la velocidad de los caracoles

Algemesí acogerá este sábado el primer Campeonato de España de carrera de caracoles. Es el rimbombante título con el que el promotor ha bautizado el concurso organizado en el marco de la fiesta de la calle Les Escoles, que anualmente prepara actividades para los más pequeños, así como cenas en la calle amenizadas con música. “Queríamos hacer algo que no hubiera hecho nadie nunca y hemos creado este campeonato de España, que no existe, y alguien tiene que poner el nombre”, comenta el promotor, Vicent Navarro, mientras recuerda que con ese mismo espíritu impulsó también en Algemesí el campeonato de España de ingerir vitets “y ahora estamos reconocidos a nivel internacional”.

Varios caracoles sobre el circuito preparado por Navarro. / Levante-EMV

Navarro ha seguido el modelo de una prueba que se celebra en Inglaterra y no duda en señalar que los niños tienen “una ilusión tremenda”. Por un lado, los participantes personalizarán el caparazón de sus caracoles y los ‘entrenarán’ para que sean los más rápidos de la carrera. El ganador se llevará como premio una lechuga y su entrenador un diploma acreditativo.

El circuito, diseñado sin grandes alardes, consiste en dos círculos, un central más pequeño en el que se dejarán todos los caracoles, y uno más grande exterior situado a una distancia de 30 o 35 centímetros. Unas hojas de lechuga buscarán animar a los caracoles para que se desplacen hacia el círculo exterior y el primero que cruce la segunda línea será el ganador.

Noticias relacionadas

El promotor espera entre 25 y 30 participantes. La prueba será este sábado a las 19 horas en la calles Les Escoles y la convocatoria no duda en señalar que será el primer campeonato oficial de España de carrera de caracoles. “Igual nos toca hacer dos rondas”, comenta ante la expectativa que augura Vicent Navarro.