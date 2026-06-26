Algemesí reabre el aparcamiento subterráneo del Mercat un año y ocho meses después de la dana

El aparcamiento subterráneo de la plaza del Mercado de Algemesí volverá a abrir sus puertas el próximo miércoles, 1 de julio, una vez finalizadas las obras de reconstrucción tras las inundaciones que provocadas por la dana hace ya un año y ocho meses. La actuación integral, que ha supuesto una inversión de cerca de 1,2 millones de euros sufragados a través de la póliza de seguro del Ayuntamiento de Algemesí, permitirá recuperar uno de los principales espacios de estacionamiento del municipio, mejorando la movilidad, descongestionando el tráfico en el centro urbano y facilitando el acceso tanto al comercio local como a los servicios públicos de la zona, destacan fuentes municipales.

Perales Iborra

Antes de la apertura definitiva, durante los próximos días se llevarán a cabo las últimas pruebas técnicas de los sistemas y de las instalaciones con el objetivo de garantizar que todo esté en perfectas condiciones para su puesta en funcionamiento, según ha anunciado el ayuntamiento

Este aparcamiento subterráneo quedó complemente anegado tras la inundación. La Diputación de Valencia costeó la limpieza inicial, pero la reconstrucción ha corrido finalmente a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros ya que una parte de las plazas son de propiedad privada, por lo que el ayuntamiento no ha podido incluir esta infraestructura en los planes para la reconstrucción. Con 6.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, quedó completamente inundado por el agua y el lodo arrastrados por el río Magro. Se extrajeron 20 vehículos -algunos empujados por la corriente- y se enviaron alrededor de siete toneladas de fango al vertedero. Durante los primeros días, las autoridades temían que hubiese víctimas en este espacio, ya que algunos vecinos afirmaban haber visto entrar a alguna persona durante aquella trágica jornada. Finalmente no se contabilizó ninguna víctima en este parking, que se convirtió en símbolo de esperanza tras la tragedia.

Reactivación de lo ORA

Coincidiendo con la reapertura del aparcamiento de la Plaça del Mercat y la reactivación del contrato de gestión, el mismo 1 de julio el ayuntamiento volverá a poner en funcionamiento el servicio de estacionamiento regulado (ORA). El gobierno municipal destaca entre las principales novedades la nueva bonificación aplicada a la tarjeta de residentes y comerciantes durante los años 2026 y 2027, aprobada por el pleno municipal el pasado mas de abril, que reduce la cuota semanal de los 8,36 euros a los 0,35 euros, con el objetivo de favorecer el estacionamiento de los vecinos de la zona.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que la reapertura del aparcamiento de la Plaza del Mercat «supone una muy buena noticia para los algemesinenses, puesto que recuperamos una infraestructura esencial tanto para los vecinos como para el comercio y la actividad del centro de la ciudad. Además, la puesta en funcionamiento de la nueva tarifa bonificada para los residentes responde al compromiso de facilitar el estacionamiento a quienes viven en la zona más céntrica».