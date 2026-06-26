Alzira se ofrece a rescatar a las cofradías de Semana Santa con menos recursos económicos

El Ayuntamiento de Alzira se muestra dispuesto a crear una partida presupuestaria para ayudar a las cofradías a hacer frente a sus gastos. La concejala de Fiestas, Gemma Alós, así lo ha hecho saber a la Junta de Hermandades y Cofradías (JHHCC) de Alzira después de la crisis abierta en la Semana Santa por la llamada de atención realizada por las siete cofradías más modestas, con censos que rondan los cofrades, que han enviado esta semana una carta al Arzobispado de València, al Ayuntamiento de Alzira y a la propia JHHCC que las representa para exponer “públicamente la difícil situación” que atraviesan “desde hace años”, al carecer de “los recursos económicos necesarios para poder desarrollar nuestra labor y mantener nuestras tradiciones en condiciones dignas”, como ha publicado Levante-EMV. El próximo 6 de julio Alós tiene previsto reunirse con las cofradías para concretar de qué manera pueden articular esta ayuda económica. La regidora quiere “que sean ellos los que me den unas directrices” para crear la partida presupuestaria. También está abierta a que sean las propias hermandades las que valoren qué cantidad precisan para continuar la actividad.

Alós asegura que por parte de la concejalía de Fiestas hay “predisposición total”. “Igual que tienen subvenciones las fallas, o que las comisiones que no tienen casal reciben una ayuda municipal, se puede crear también una ayuda similar para las cofradías”, explica la regidora. En este sentido, la edila ha pedido a las cofradías que concreten cómo quieren recibir la ayuda y se lo comuniquen antes de septiembre, ya que en ese mes tiene que presentar la propuesta económica de su concejalía par los presupuestos municipales de 2027 “y quiero incluir esta partida”.

Una posible solución

El presidente de la JHHCC, Pepe España, valora esta oferta del ayuntamiento como una “posible solución, si no definitiva, al menos sí para salvar el próximo año”. Las dieciocho cofradías de Alzira deberán ponerse de acuerdo “para ver entre todos cómo repartimos la ayuda”, si “se destina íntegramente a las cofradías más pequeñas, se dedica a los doseles, u otra cosa”, explica.

Las cofradías que han firmado la carta son siete: la Hermandad del Santo Cáliz, la Cofradía Cristo en la Columna, la Hermandad Deportiva del Santo Expolio y Virgen del Perdón, la Cofradía Crucifixión de Jesús, la Hermandad María Madre, la Hermandad de María Magdalena Camino del Sepulcro del Señor y la Cofradía la Coronación de Espinas. Estas exponen sus dificultades para hacer frente a los gastos. El principal es el que dedican a “locales adecuados donde poder guardar, preparar y trabajar nuestros pasos y elementos procesionales”. De hecho, la tesorera de Cristo en la Columna, Eva Horcajada, denunció ayer que se han quedado “en la calle” después de que en abril vendieran la casa donde guardaban sus pertenencias. Los elevados alquileres ponen en un aprieto a estas agrupaciones que se enfrentan a derramas e hipotecas para poder hacer frente a la compra de bajos donde poder guardar las andas, los carros y los tambores.

Más de 6.000 euros restaurar una imagen

Otro gasto que han de asumir es la restauración de las imágenes. El Cristo en la Columna tiene cinco imágenes. “Restaurar una de ellas cuesta entre 6.000 y 7.000 euros”, dice. La mayoría de las hermandades cuentan con varios pasos procesionales que son "patrimonio religioso", por lo que han elevado su ruego al Consiliario del Arzobispado, ya que sus pocos ingresos no les permiten asumir el mantenimiento y restauración de las figuras. Como medida de presión han anunciado que no participarán en el próximo concurso de doseles: “Montaremos los doseles, pero no entraremos en el concurso”, aseguran.

Su situación contrasta con la de las grandes entidades que sí ganan cofrades en los últimos años, principalmente gente joven atrída por las grandes bandas de tambores, como indica el presidente de la JHHCC. Las siete cofradías confían en que esta denuncia valga “para abrir una vía de colaboración real entre todas las partes implicadas y encontrar soluciones que permitan continuar desarrollando nuestra tarea en condiciones dignas y sostenibles".