El Castellonense firma su primer fichaje: el goleador malí Adama reforzará la delantera

La UD Castellonense ha presentado su primer fichaje y empieza fuerte su primera presencia en Segunda RFEF. Aunque aún no ha debutado en la cuarta categoría del fútbol español, Adama Sangare será el complemento o alternativa de Iker Garijo en la delantera albinegra.

El malí ha firmado diez goles esta temporada en el At. Saguntino unidos a los diez tantos de la campaña anterior en el Soneja, también en Tercera, uno cada 180 minutos jugados.

Quienes no serán sus compañeros son el portero Jorge García, el veterano central Enrique José, el lateral Marcos Castells -que ha firmado por el Alzira- y Jesús Prats, que se ha comprometido con la UE Tavernes.

El equipo presidido por Miguel Ángel Pla ya conoce cuáles serán sus rivales. El grupo 3 de Segunda RFEF cambia su fisonomía y no tendrá equipos catalanes. La suma de siete conjuntos valencianos, otros tantos murcianos y cuatro baleares ha permitido cerrar el grupo. Los viajes más cercanos serán a Paterna (Mestalla), Alcoi, La Nucia, Alicante (Intercity), Elx Ilicitano y Orihuela. En la Región de Murcia se enfrentarán al Murcia Imperial (filial del conjunto pimentonero), Cieza, Minera, La Unión, Lorca, UCAM Murcia y Yeclano. Por último, viajará a las Islas para jugar ante el At. Balears, Mallorca B, Poblense y Peña Deportiva.