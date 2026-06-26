Cullera habilita un punto de recogida solidaria para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela

Cullera pondrá en marcha este sábado 27 de junio una campaña de recogida solidaria destinada a ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

La iniciativa hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar mediante la donación de productos de primera necesidad que serán enviados a las zonas damnificadas. Entre el material que se solicita figura ropa de invierno y verano, ropa interior, prendas infantiles, mantas, sábanas y otros artículos textiles.

Asimismo, también se recogerán alimentos no perecederos como arroz, pasta, harina, leche en polvo, conservas, aceite y otros productos básicos, además de material sanitario y de higiene. La organización solicita especialmente analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, sueros orales, guantes, termómetros, productos de higiene personal y pañales, entre otros artículos esenciales.

El punto de recogida estará instalado en el paseo Doctor Alemany y permanecerá abierto en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

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Con esta iniciativa solidaria, Cullera quiere mostrar su apoyo a la población venezolana afectada por el desastre natural y facilitar que vecinos y vecinas puedan contribuir a aliviar las necesidades más urgentes de quienes han sufrido las consecuencias de los seísmos.