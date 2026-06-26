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Cullera habilita un punto de recogida solidaria para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela

El ayuntamiento llama a la ciudadanía a colaborar con los damnificados

Equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas,

Equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas, / Boris Vergara/EFE

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

Cullera pondrá en marcha este sábado 27 de junio una campaña de recogida solidaria destinada a ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

La iniciativa hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar mediante la donación de productos de primera necesidad que serán enviados a las zonas damnificadas. Entre el material que se solicita figura ropa de invierno y verano, ropa interior, prendas infantiles, mantas, sábanas y otros artículos textiles.

Asimismo, también se recogerán alimentos no perecederos como arroz, pasta, harina, leche en polvo, conservas, aceite y otros productos básicos, además de material sanitario y de higiene. La organización solicita especialmente analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, sueros orales, guantes, termómetros, productos de higiene personal y pañales, entre otros artículos esenciales.

El punto de recogida estará instalado en el paseo Doctor Alemany y permanecerá abierto en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

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Con esta iniciativa solidaria, Cullera quiere mostrar su apoyo a la población venezolana afectada por el desastre natural y facilitar que vecinos y vecinas puedan contribuir a aliviar las necesidades más urgentes de quienes han sufrido las consecuencias de los seísmos.

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