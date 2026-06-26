Se desnuda en plena calle tras provocar un altercado en un bar y acaba golpeada tras arrebatar un bolso

Los vecinos de la calle Doctor Ferran de Alzira han vivido este jueves un altercado insólito con una persona que protagonizó un incidente primero en un bar, al entrar como cliente al aseo e intentar llevarse una escoba al salir, forzando la cristalera de apertura automática, para acabar desnudándose en plena calle, y poco después, tras coger un bolso por la ventanilla de un vehículo que se detenía junto a la acera. Las dos ocupantes reaccionaron, salieron en su búsqueda y acabaron propinándole sucesivos golpes.

El aviso de esta supuesta agresión movilizó a efectivos de la Policía Local de Alzira, que se personaron y que solicitaron la presencia de una ambulancia, al encontrar a la víctima de esos hechos fuera de sí, por lo que fue evacuada al Hospital de la Ribera para los médicos valoraran si necesitaba atención psiquiátrica, según fuentes policiales.

Con todo, la secuencia de incidencias que fueron grabadas por vecinos y se han hecho virales había comenzado antes. En un primer momento, esta mujer había entrado en el bar y se dirigió al aseo. Al salir, mientras esperaba la apertura de la puerta de cristal, cogió una escoba y un recogedor, lo que provocó que el propietario del establecimiento reaccionara. Ya en la calle se produjo un pequeño forcejeo hasta que se acabó llevando el recogedor, con el que golpeó un vehículo y acabó rompiéndolo contra la fachada de un inmueble próximo. Con gestos muy vehementes, detuvo el tráfico en la calle Doctor Ferran y se acabó desnudando.

Los videos que circulan por las redes muestran como, al parecer, instantes después, en la misma calle, se acerca a un coche que se detenía junto a la acera para arrebatar por la ventanilla un bolso a la acompañante. En ese momento las dos ocupantes reaccionan, le dan alcance y empiezan a golpearla.

Agentes de la Policía Local identificaron a todos los implicados. Fuentes consultadas señalan que la persona agredida no presentaba lesiones aparentemente graves, pero fue evacuada al hospital al encontrarse muy alterada. Posteriormente se dio parte de los hechos a la Comisaría de Policía Nacional.

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Los vecinos que hoy se encontraban por la zona vinculan lo sucedido a una casa de citas que, según señalan, hay próxima, y discrepan entre los que hablan de una situación de inseguridad y los que defienden que se trata de un barrio tranquilo.