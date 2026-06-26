Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Película TavernesCondena Sergio BlascoAlcalde Pobla de VallbonaPeluqueros valencianosJuan RoigTráfico ValenciaObras metrovalencia
instagramlinkedin

Se desnuda en plena calle tras provocar un altercado en un bar y acaba golpeada tras arrebatar un bolso

Una ambulancia traslada al hospital a la persona implicada en los diferentes incidentes al encontrarla la Policía Local fuera de sí

Altercado insólito en las calles de Alzira

Altercado insólito en las calles de Alzira

Redacción Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Óscar García

Alzira

Los vecinos de la calle Doctor Ferran de Alzira han vivido este jueves un altercado insólito con una persona que protagonizó un incidente primero en un bar, al entrar como cliente al aseo e intentar llevarse una escoba al salir, forzando la cristalera de apertura automática, para acabar desnudándose en plena calle, y poco después, tras coger un bolso por la ventanilla de un vehículo que se detenía junto a la acera. Las dos ocupantes reaccionaron, salieron en su búsqueda y acabaron propinándole sucesivos golpes.

El aviso de esta supuesta agresión movilizó a efectivos de la Policía Local de Alzira, que se personaron y que solicitaron la presencia de una ambulancia, al encontrar a la víctima de esos hechos fuera de sí, por lo que fue evacuada al Hospital de la Ribera para los médicos valoraran si necesitaba atención psiquiátrica, según fuentes policiales.

Con todo, la secuencia de incidencias que fueron grabadas por vecinos y se han hecho virales había comenzado antes. En un primer momento, esta mujer había entrado en el bar y se dirigió al aseo. Al salir, mientras esperaba la apertura de la puerta de cristal, cogió una escoba y un recogedor, lo que provocó que el propietario del establecimiento reaccionara. Ya en la calle se produjo un pequeño forcejeo hasta que se acabó llevando el recogedor, con el que golpeó un vehículo y acabó rompiéndolo contra la fachada de un inmueble próximo. Con gestos muy vehementes, detuvo el tráfico en la calle Doctor Ferran y se acabó desnudando.

Los videos que circulan por las redes muestran como, al parecer, instantes después, en la misma calle, se acerca a un coche que se detenía junto a la acera para arrebatar por la ventanilla un bolso a la acompañante. En ese momento las dos ocupantes reaccionan, le dan alcance y empiezan a golpearla.

Agentes de la Policía Local identificaron a todos los implicados. Fuentes consultadas señalan que la persona agredida no presentaba lesiones aparentemente graves, pero fue evacuada al hospital al encontrarse muy alterada. Posteriormente se dio parte de los hechos a la Comisaría de Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Los vecinos que hoy se encontraban por la zona vinculan lo sucedido a una casa de citas que, según señalan, hay próxima, y discrepan entre los que hablan de una situación de inseguridad y los que defienden que se trata de un barrio tranquilo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una joven ingeniera de Alzira crea una empresa de puzzles que destacan por sus ilustraciones
  2. Tu tanca la boca que no saps ni d'on vens': La alusión en un pleno de Sueca a la adopción de una concejal acaba en el juzgado
  3. El Magro pierde el caudal ecológico en Algemesí
  4. Un profesor del IES Blasco Ibáñez de Cullera opta a un premio estatal como referente en educación inclusiva
  5. Fallece el expresidente de la falla Camí Nou y exjugador del Alzira FS y de la UD Rafa Gramage
  6. Colectivos sociales contraprograman el acto del PP con Feijóo en Sueca con un “esmorzar popular”
  7. Dos jóvenes de Alginet crean una escuela de verano de artistas falleros
  8. Diecinueve empresas pujan por la renovación de los colectores de Algemesí en un contrato de 20 millones de euros

Se desnuda en plena calle tras provocar un altercado en un bar y acaba golpeada tras arrebatar un bolso

Se desnuda en plena calle tras provocar un altercado en un bar y acaba golpeada tras arrebatar un bolso

La banda que revienta cajeros con explosivos en Valencia utiliza pólvora negra con el método de la 'pala del pizzero'

La banda que revienta cajeros con explosivos en Valencia utiliza pólvora negra con el método de la 'pala del pizzero'

Así será la presa que protegerá a la Ribera de las crecidas del Albaida

Así será la presa que protegerá a la Ribera de las crecidas del Albaida

Algemesí reobri l’aparcament subterrani del Mercat un any i huit mesos després de la dana

Algemesí reobri l’aparcament subterrani del Mercat un any i huit mesos després de la dana

Nacho Serra y Parreño regresan al Alzira FS mientras Peñíscola paga la cláusula para llevarse al goleador Pablo

Nacho Serra y Parreño regresan al Alzira FS mientras Peñíscola paga la cláusula para llevarse al goleador Pablo

Algemesí reabre el aparcamiento subterráneo del Mercat un año y ocho meses después de la dana

Algemesí reabre el aparcamiento subterráneo del Mercat un año y ocho meses después de la dana

El lateral Marcos Castells se incorpora al Alzira tras diez temporadas en el Castellonense

El lateral Marcos Castells se incorpora al Alzira tras diez temporadas en el Castellonense

El Castellonense firma su primer fichaje: el goleador malí Adama reforzará la delantera

El Castellonense firma su primer fichaje: el goleador malí Adama reforzará la delantera
Tracking Pixel Contents