El lateral Marcos Castells se incorpora al Alzira tras diez temporadas en el Castellonense

Tras los fichajes de los centrales Euse y Fluixà, la UD Alzira comienza a llenar los carriles defensivos. El primer fichaje es Marcos Castells, un veterano lateral izquierdo de 32 años que ha jugado las últimas diez temporadas en el club de su localidad, el Castellonense, con el que ha disputado seis promociones de ascenso a Tercera, conseguido dos ascensos (a Tercera y Segunda RFEF) y disputado 69 partidos en Tercera División.

En su juventud, después de la etapa en el Levante juvenil de División de Honor, jugó en Tercera con Gandia, Llosa, Utiel y Benigànim hasta incorporarse al club donde empezó a jugar al fútbol.

Cerca de 300 partidos, en 175 de los cuales ha sido titular y más de 16.000 minutos, le avalan.

Mientras la plantilla sigue conformándose, Javi Pons ya tiene la programación completa de partidos de preparación. La liga empezará el 12-13 de septiembre y los jugadores alziristas iniciarán los entrenamientos a principios de agosto. “Queremos jugar principalmente contra equipos de nuestra liga y dos de Primera FFCV de la comarca”, explica Javi Pons.

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Los partidos arrancarán el 14 de agosto en Els Arcs de l’Alcúdia. Cinco días después se jugará en Catarroja ante el Recambios Colón. El primer partido en el Luis Suñer será el día 22 contra el Olímpic, al que seguirá el Aldaia el día 26. El 29 de agosto se volverá a jugar fuera de Alzira, el tradicional partido en Carcaixent. A principios de septiembre finalizarán los partidos de preparación con dos encuentros en casa. El día 2 ante el Manises y el 5 contra el Alberic.