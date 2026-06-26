Así será la presa que protegerá a la Ribera de las crecidas del Albaida

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) someterá en las próximas semanas a información pública el proyecto constructivo de la presa de Montesa, una infraestructura diseñada tras las inundaciones de 1982 para mejorar la seguridad de la Ribera con controlar los caudales del Cànyoles, un afluente que desemboca en el Albaida aguas abajo de la presa de Bellús, que en episodios de fuertes lluvias ha provocado de forma repetida su desbordamiento en la confluencia con el Xúquer en Alberic.

Un desbordamiento del río Albaida en la confluencia con el Xúquer a la altura de Alberic, en una imagen de archivo. / V. M. P.

Así lo ha anunciado el presidente de la CHJ, Miguel Polo, a los ayuntamientos de Montesa y Vallada, al presentarles este jueves los avances del proyecto del futuro embalse que, según ha informado la CHJ, a diferencia de otras presas no dispondrá de almacenamiento permanente ni tendrá funciones de regulación, “siendo su función exclusiva la laminación de avenidas”. “En condiciones normales, el cauce mantendrá su funcionamiento natural y el embalse únicamente almacenará agua durante las avenidas, alcanzando entonces una capacidad máxima cercana a los 35 hectómetros cúbicos”, ha explicado el director del proyecto, Emilio Carrilero.

El origen de la futura presa de Montesa-Vallada se remonta a las inundaciones de 1982. Desde entonces, ha formado parte de la planificación hidrológica como una infraestructura prioritaria para reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Júcar. Actualmente, el proyecto está incluido tanto en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2021-2027 como en el Plan Hidrológico 2022-2027.

La infraestructura consistirá en una presa de laminación de hormigón, de tipología arco-gravedad y con una altura aproximada de 56 metros, diseñada para retener temporalmente el agua durante los episodios de fuertes lluvias y reducir así el caudal que circula aguas abajo. Su funcionamiento se apoyará en un sistema de desagües de fondo, intermedios y aliviaderos que permitirá gestionar las crecidas de forma segura.

El proyecto de la presa de Montesa-Vallada había generado la oposición de ambos municipios y de organizaciones ecologistas. La CHJ defiende que el proyecto presentado mantendrá el funcionamiento natural del río, gracias a un innovador diseño concebido para integrarse en el entorno natural.

Los responsables de la Confederación han aprovechado este jueves la reunión con representantes de ambos municipios para dar conocer las principales características técnicas de la actuación, así como las soluciones adoptadas para compatibilizar la función hidráulica de la presa con la conservación del corredor ecológico del río Cànyoles. En este sentido, el director del proyecto, Emilio Carrilero, ha explicado que el diseño de la futura infraestructura “incorpora los condicionantes ambientales desde las primeras fases del proyecto, dando lugar a una presa concebida para mantener la continuidad ecológica del cauce”.

Miguel Polo ha incidido en que el proceso de información pública permitirá que administraciones, entidades, colectivos y ciudadanía “puedan conocer el proyecto en detalle y presentar observaciones, propuestas o recomendaciones que consideren oportunas para su mejora”.

Esta separación entre la función hidráulica de la presa y las soluciones destinadas a preservar la continuidad ecológica constituye uno de los principios fundamentales del proyecto y, según destaca la CHJ, queda reflejada en uno de sus elementos más innovadores: el paso inferior multifuncional ecológico, como ya informó Levante-EMV. “Este paso permanecerá abierto durante el funcionamiento ordinario del río, permitiendo la continuidad longitudinal del cauce, el desplazamiento de la fauna acuática y terrestre, y el transporte natural de sedimentos”, ha indicado el director del proyecto.

El paso contará con una sección de 4,5 por 4,5 metros y una longitud aproximada de 30 metros. En su interior se dispondrá un cauce de aguas bajas con pendiente suave que garantizará calados adecuados para peces y especies como la nutria. El resto de la sección permanecerá seco durante la mayor parte del año, lo que facilitará el tránsito de fauna terrestre e incluso el uso pecuario tradicional del corredor. Además, las plataformas exteriores, diseñadas en forma de embudo, favorecerán el guiado de la fauna y mejorarán la eficacia funcional del conjunto.