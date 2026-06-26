El Spanish Brass Alzira arriba a la seua 25a edició
Un dels moments "més esperats" serà la presentació del nou projecte discogràfic de SBALZ, titulat 'Com l'aigua del riu'
Europa Press
Alzira es convertirà un any més en la capital internacional dels instruments de vent metall amb la celebració de la 25a edició del Festival Spanish Brass Alzira (SBALZ), una cita que, després de vint-i- cinc edicions ininterrompudes, s'ha consolidat "com un dels festivals de referència a Espanya i Europa per a la formació i difusió de la música per a metalls".
Organitzat per Spanish Brass, amb la col·laboració de la Societat Musical d'Alzira i el suport de l'Ajuntament d'Alzira, el festival commemora en 2026 un aniversari "molt especial que posa en valor una trajectòria marcada per l'excel·lència artística, la formació especialitzada i la projecció internacional".
En paraules del regidor de Cultura, Israel Pérez, "arribar a la 25a edició del Festival Spanish Brass Alzira és un motiu d'orgull per a la nostra ciutat". "Parlem d'un projecte cultural que ha situat Alzira en el mapa internacional de la música per a vent metall", afig en un comunicat.
Des de la seua creació en 2002, més de 2.000 estudiants procedents de tot Espanya i de nombrosos països han participat en les seues activitats formatives, convertint al SBALZ en un espai de trobada imprescindible per a jóvens músics, professors i professionals del sector.
Al llarg d'estes vint-i-cinc edicions, el festival ha programat un total de 191 concerts i més de 2.000 alumnes vinguts d'arreu del món, unes xifres que reflectixen l'abast i la rellevància cultural d'un projecte que ha situat a Alzira en el mapa internacional de la música per a vent metall.
Àmplia oferta formativa
L'edició d'enguany tornarà a combinar una àmplia oferta formativa, amb classes individuals, col·lectives i tallers especialitzats, al costat d'una intensa programació artística oberta al públic.
Entre els professors i intèrprets convidats destaquen reconegudes figures internacionals com els tubistes hongaresos József Bazsinka i József Bazsinka Jr., el trompetista estatunidenc Rex Richardson, la trompista txeca Katerina Javurková, el trombonista francés Raphaël Horrach i el prestigiós quartet francés de trombons Quatre à 4, a més de la participació del quintet resident Spanish Brass.
La programació artística comptarà també amb la presència de destacades formacions com l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, encarregada d'inaugurar el festival, i la Banda Simfònica de la Societat Musical d'Alzira, col·laboradora històrica del certamen i protagonista d'un dels concerts més emblemàtics d'esta edició.
Nou projecte discogràfic
Un dels moments "més esperats" serà la presentació del nou projecte discogràfic de Spanish Brass, titulat 'Com l'aigua del riu', una proposta artística amb veu femenina que reunix dotze obres escrites per dotze compositores espanyoles, oferint una mirada renovadora i compromesa amb la creació musical contemporània.
L'edició de 2026 comptarà a més amb dos figures especialment destacades. El compositor resident serà Òscar Senén, una de les veus més interessants de la creació musical valenciana actual, mentres que el reconeixement com a Personalitat del Festival recaurà en el prestigiós director coral Francesc Perales.
La celebració d'esta 25a edició suposa també un reconeixement al treball conjunt desenrotllat durant tots estos anys per Spanish Brass, la Societat Musical d'Alzira i l'Ajuntament d'Alzira, una col·laboració que ha permés consolidar un projecte cultural de primer nivell i projectar el nom de la ciutat més enllà de les nostres fronteres.
"Des de l'Ajuntament continuarem donant suport a iniciatives com esta, que projecten el nom d'Alzira més enllà de les nostres fronteres i reforcen el nostre compromís amb una cultura de qualitat, accessible i amb vocació de futur", exposa el regidor.
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