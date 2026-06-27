Aparatoso rescate en el río Xúquer a su paso por Antella

Una de las consecuencias de las sucesivas olas de calor es la masificación de las zonas donde el baño sigue siendo una actividad popular, no de privilegio, y en los últimos años los parajes fluviales de Antella y Sumacàrcer están luchando por no morir de éxito.

La gran afluencia de visitantes que han experimentado el área recreativa de l’Assut, en el caso de Antella, o l’Illa de l’Esgoletja, en Sumacàrcer, antiguamente zonas de baño de carácter familiar, se ha convertido cada verano en un quebradero de cabeza para las autoridades locales y ha supuesto un coste añadido para los ayuntamientos, que se han visto obligados a contratar personal de vigilancia y asumir la retirada de grandes cantidades de basura cada fin de semana.

Pero no solo eso, la extraordinaria afluencia de visitantes también implica una mayor probabilidad de accidentes, como el que ha alertado hoy a quienes disfrutaban de una jornada de baño en el Xúquer, frente al municipio de Sumacàrcer pero en término municipal de Antella.

Allí, una persona ha sufrido una lesión en el pie en una zona rocosa que ha obligado a los bomberos del consorcio provincial a activar el grupo de rescate GERA con helicóptero MV6-R y médico a bordo, así como un coordinador forestal y BRIFO del Consorcio y una unidad de bomberos forestales de GVA.

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El susto ha congregado a multitud de personas alrededor de la persona herida, algunas de ellas refugiadas bajo un pérgola colocada para combatir el calor, que hoy en Antella ha alcanzado los 36 grados de máxima. Tras el susto y una primera atención realizada en el mismo río, como puede verse en las imágenes, la persona lesionada ha sido trasladada en helicóptero hasta el Alzira.