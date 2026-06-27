"El Palacio de Justicia soluciona el problema material, pero falta más personal; no es asumible tener juzgados que señalen para 2028"

El presidente del Tribunal de Instancia de Alzira, Francisco David Cabrera, valora el cambio que va a suponer la entrada en funcionamiento del nuevo Palacio de Justicia el próximo mes de julio, tras años de dispersión y precaridad, especialmente, por el déficit de salas de vistas que ha contribuido al atasco que sufren algunos juzgados. Considera que la nueva infraestructura soluciona el problema material, aunque advierte de que el partido judicial precisa con urgencia más medios humanos por la elevada carga de trabajo que soporta. Apoya la demanda de una nueva plaza, la octava. Considera que no es asumible que haya juzgados que estén señalando para 2028 y advierte que, en el mejor de los escenarios, el período para normalizar el actual atasco será al menos de dos años.

El Ayuntamiento de Alzira cedió en agosto de 1990 a la Generalitat el edificio que ocupa su actual juzgado en la plaza del Sufragio por un período de seis años y, tres décadas después de vencido ese plazo, la Generalitat ha construido finalmente la nueva sede que se ha venido reclamando durante todo este tiempo y ya se trabaja en el traslado. Después dicen que la justicia es lenta...

Es cierto que, por las características de Alzira, la construcción se retrasó, porque primero se tuvo que buscar un terreno, cuando se encontró parece que en los trabajos de cimentación apareció agua y todo eso lo fue retrasando. Todo lo demás... sinceramente desconozco cómo se ha desarrollado este proyecto puesto que yo llevo aquí cuatro años y medio. Que lleven treinta años, puede ser, es mucho tiempo, pero a día de hoy se olvida un poco eso y afrontamos la necesidad de este edificio que nos va a traer cosas bastante positivas.

El juez David Cabrera en la sala de vistas que utiliza actualmente en el edificio de la plaza del Sufragio. / Perales Iborra

Dispersión, falta de espacio, saturación… son problemas que se han denunciado de forma repetida durante años en los juzgados de Alzira ¿Cuál es la principal carencia que tienen actualmente?

Con la entrada en vigor de la nueva ley, la organización ha cambiado por completo, antes existían los juzgados, ahora ya no, y organizativamente hemos pasado a trabajar por grupos. Está el grupo de instancia, el grupo de instrucción, el grupo de ejecución… y esto nos va a dar mucha mejor organización y humanidad, porque con el sistema de trabajo actual hay personas a las que no conozco, no sé qué cara tienen. Se habla de que nos vamos a organizar mejor, pero yo recalcaría la posibilidad de estar todos reagrupados y que nos conozcamos. Llevo unos meses trabajando con personas a las que no pongo cara y si me las encontrara por la calle no sé quiénes son porque la dación de cuenta es vía telemática. La entrega del edificio es fundamental en ese sentido.

Vd. habla de humanidad en lo que respecta a los profesionales pero, de cara al ciudadano, ¿cómo afecta esta reorganización de los juzgados?

Yo creo que vamos a dar un mejor servicio al estar todos juntos. Con la actual situación hemos tenido la problemática de que gente que tenía una cita judicial se ha equivocado de edificio y hemos estando esperando hasta que hemos tenido que llamarles… y en ese sentido creo que el ciudadano va a notar esa agrupación de funciones que vamos a tener en un mismo edificio. La gente creo que lo va a tener todo más claro.

¿Cómo va a cambiar con el traslado al nuevo Palacio de Justicia?

Cambiará en el sentido de optimizarnos. La organización va a pretender que cada grupo de trabajo esté junto y que las instrucciones sean más sencillas. Otra cosa que vamos a ganar es que, en el caso de la guardia, vamos a tener calabozos. Es una cosa de la que nunca se suele hablar, pero uno de los mayores 'handicaps' de este partido judicial es que ninguna sede tiene calabozos, ninguna. El detenido está ahí (en el pasillo). Además de lo que es obvio que todo el mundo sabe, que nos vamos a organizar mejor, la gente va a tener una sede donde acudir sin dudar si tiene que ir a esta avenida o a la otra, pero, por ejemplo, a nivel policial, esto nos va a dar más seguridad, porque los detenidos van a tener un lugar común donde estar sea de violencia de género, sea de la guardia o sea un requisitoriado de otro juzgado, todos van a estar en el mismo sitio y esto va a ayudar bastante.

El decano del Colegio de Abogados de Alzira reclamaba recientemente la creación de una octava plaza en el Tribunal de Instancia con el objetivo último de que se produzca una especialización de los juzgados, que hoy son mixtos. ¿Comparte esta reivindicación?

Sí.

El presidente del Tribunal de Instancia de Alzira, en un momento de la entrevista. / Perales Iborra

¿La ve factible?

En principio, hay un Real Decreto aprobado este año que ya prevé la creación de la octava plaza. Factible, si se lleva a cabo ese Real Decreto, sí, y lo venimos reclamando. Pensemos que el partido judicial de Alzira tiene ahora mismo, según el Ministerio de Justicia, 146.000 habitantes y cuenta con siete juzgados, lo que representa más de 20.000 habitantes por juzgado. Es una barbaridad. El otro día leía que en Alemania la ratio es de 4.000 habitantes por juez, eso también es relativo, pero a día de hoy son 146.000 habitantes entre siete jueces, lo que supone más de 20.000 habitantes por cada órgano judicial y es totalmente necesario no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente también. Si se crea la octava plaza y nos separamos entraremos a conocer una única materia, llámese instancia, unos, e instrucción, otros. Ahora, las características mixtas provocan que hagamos de todo: familia, instancia, instrucción… llevamos temas mercantiles, aunque sean pocos, y eso en València está todo separado. Yo creo que, cada juzgado, por el conocimiento de las materias, hacemos aproximadamente la labor de cinco juzgados. Nosotros llevamos instrucción, en València hay juzgados de instrucción; nostros llevamos primera instancia, en València hay juzgados de primera instancia; nosotros llevamos derecho de familia, en València tiene el suyo de familia.... Vamos a ganar en el sentido de especializanos en la materia.

Las últimas memorias del TSJ (a falta de que se publique la de 2025) reflejaban que los juzgados de Alzira soportan una carga de trabajo desproporcionada respecto de otros partidos judiciales próximos y alertaban de que si no se aportaban soluciones había un riesgo de colapso generalizado. ¿Cuál ha sido la evolución del último año? ¿Sigue al alza el aumento de casos?

Todas las materias que se llevan han continuado al alza, todas han subido exponencialmente, pero también quiero recalcar que no se trata solo de crear otro juzgado, sino que eso tiene llevar aparejado un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) más y funcionarios, porque los funcionarios son el músculo. No se trata solo crear una plaza judicial más, sino que debe ir acompañada tanto de un LAJ más como de funcionarios. El trabajo, ahora mismo en Alzira, lo llevan 42 funcionarios, que entiendo que son insuficientes para la carga de trabajo que tenemos. Se tiene que sumar y a partir de ahi poder trabajar, no dejar que todo dependa de la capacidad de esfuerzo que tienen las oficinas judiciales, que tienen mucha. Aquí hay bajas, gente que está quemada y, aún así, el trabajo está saliendo y tenemos que procurar entre todos que no lleguemos eso.

El decano del Colegio de Abogados también alertaba de una situación insostenible en el juzgado número 4 por el colapso y pedía refuerzos tanto para el 4 como para el 3. ¿Cuál es la situación?

Se han dado circunstancias por las que el trabajo no ha salido como tenía que salir, interinidad a todos los niveles, bajas laborales… que, desgraciadamaente, se han concentrado en alguna plaza. No quiero dar numeros porque es una cuestión más interna de luchar para que todos intentemos estar más o menos igual pero, por circunstancias, hay juzgados que han sufrido más este tipo de situaciones de bajas laborales, de interinidad… y le está costando remontar. Con la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia vamos a intentar que todos vayamos más o menos parecidos.

El nuevo organigrama permite esa coordinación en la asignación de casos…

Claro. Antes, un número lo llevaba un funcionario. Si ese funcionario estaba de baja, ese número no avanzaba o no avanzaba todo lo que tenía que avanzar porque sí se echaba una mano para cuestiones urgentes o graves. No es lo mismo un procedimiento de un banco, en el que el banco es el que reclama, que un procedimiento de familia en el que un progenitor no ve a sus hijos. Cuando tenemos en un saco una serie de procedimientos que hay que sacar adelante, a veces se elige por la gravedad del asunto y ese más grave se intenta sacar adelante.

¿En qué plazos de señalamientos se encuentran actualmente?

Hay desgraciadamente juzgados que están señalando para el 2028, y se está en la situación de intentar arreglar eso. En otros están señalando, razonablemente, en cuatro o cinco meses.

¿Es asumible señalamientos a más de año y medio?

No es asumible para el ciudadano y por eso se intenta solucionar. ¿Qué ocurre? Por falta de medios materiales no se ha podido afrontar realmente eso. Somos siete plazas judiciales y tenemos cinco lugares para celebrar vistas. No se pueden duplicar. Ahora, con el nuevo edificio, no va a existir ningún tipo de problema en señalamientos y es ahora realmente cuando se va a afrontar la posibilidad de reforzar los juzgados que tengan las vistas señaladas para más adelante y establecer las medidas necesarias para adelantar eso, pero hasta ahora no se ha podido. La escasez de salas de vista ha sido fundamental en la situación que tenemos. En aquel edificio (calle Ronda de Algemesí) son tres plazas y hay dos salas de vista, es imposible. Aunque quisieran los tres, coincidirían. Todo eso se va a acabar con el nuevo edificio, también quiero expresar que esto no va a ser de la noche a la mañana. Lo que hay que pedir es ayuda a quien corresponda. Todos los juzgados de Alzira, desde el punto de vista estadístico, estamos superando el 200 % de las cargas de trabajo. Habrá que pedir medidas para ese tema, que es más personal. Ahora hemos solucionado el problema material, estamos superagradecidos, pero ahora lo fundamental es material humano para que los juzgados se pongan al día. Vamos a tener un buen edificio, un buen lugar de encuentro para organizarnos bien y atender al ciudadano, todo reunificado, pero ahora nos falta también más personal.

¿La situación de Alzira es mucho peor que la media en base a estos datos?

Realmente, no conozco en detalle el resto de partidos, pero nosotros tenemos asiduamente reuniones de presidentes y nadie está contento. La situación de nuestro entorno es muy parecida, pero yo tengo los datos de Alzira. Sé los habitantes que tiene Alzira, sé los procedimientos que están entrando, que son una barbaridad, y aun así, creo que lo estamos sacando más o menos adelante, gracias a la gente que compone esto.

El pasado fin de semana Levante-EMV daba cuenta de la queja de una víctima de la dana que compró un coche en Zaragoza en el que han aparecido vicios ocultos y se ve obligado a litigar a 300 km de casa al inhibirse el juzgado de Alzira. ¿La dana ha dejado un aumento de la litigiosidad?

A día de hoy, hay casos de la dana, pero no se han sumado exponencialmente por el momento. Hay que pensar que el tema de la dana está muy garantizado por seguros, hay veces que el seguro ha ido pagando y hay otras que si no se pusieran de acuerdo acabará en el juzgado, pero a día de hoy, cuando ha pasado prácticamente un año y medio de la dana, no podemos decir que exponencialmente haya subido mucho en el partido judicial de Alzira. En el caso que comenta la ley habla de un juez ordinario y predeterminado por la ley. La ley dice que si uno hace un contrato y pasa algún tipo de inconveniente, es el lugar en el que se ha celebrado.

Este vecino reclama que se aplique la Norma Especial de Consumo en lugar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Eso son cuestiones de competencia, pero para eso están los recursos si alguien no está contento con una resolución judicial, pero a lo mejor el juzgado de Zaragoza también tiene algo que decir. Un ciudadano pone una demanda, si yo considero que no soy competente se la mando a otro juzgado, pero ese otro también puede decir que no es competente….

Por su experiencia desde su llegada a Alzira, ¿hay algún delito específico de este partido judicial que le haya llamado la atención respecto a otras ciudades en las que ha ejercido como juez?

No, pero ahora mismo, desde un punto de vista instructor, destacan los delitos de estafa, podría decir que pueden superar el 70 %, porque como se trabaja mucho de forma telemática, todas las estafas son telemáticas. Hay mucha usurpación de identidad. Hoy en día, con un DNI válido, se pueden hacer maravillas: puedo abrir una cuenta bancaria desde casa, puedo obtener un teléfono móvil con su tarjeta correspondiente y puedo abrir una página web, esos son los elementos fundamentales para hacer lo que se quiera desde cualquier punto del mundo. Estamos teniendo muchos tipos de estafa en los que se hacen ofertas de trabajo falsas, pincha aquí para invertir… todo eso acaba siendo un acto ilícito y acaba en el juzgado. Lo que nos está dando más trabajo a nivel judicial son las estafas. Hay muchos robos y estafas, pero mínimo el triple de estafas que de robos.

¿Se atrevería a señalar un plazo si llega un octavo juez para normalizar la situación?

Entre que viene, nos ajustamos... yo creo que mínimo tendrían que pasar dos años. Si se crea el octavo entraría como mixto, se pondría en marcha la separación de jurisdicciones, pero no es milagrosa. Todo lo que tiene acumulado cada juzgado lo tiene que acabar sea de la materia que sea. Si me convierto en un juzgado de instrucción, todo el civil que me haya entrado con anterioridad lo tengo que terminar. Además de la creación y puesta en marcha del octavo, hay que solicitar medidas extroardinarias para mejorar la situación de las plazas judiciales que ahora mismo van un poco más retrasadas.