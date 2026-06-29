Antella afronta con optimismo el verano tras las pruebas de control de accesos a l'Assut

El Ayuntamiento de Antella ha completado los dos primeros fines de semana en los que se ha aplicado el control de acceso al área recreativa de l’Assut así como las restricciones de la nueva ordenanza y afronta el verano con optimismo. La alcaldesa, M.ª Eugenia García, es consciente de que es a partir del próximo fin de semana y, sobre todo, a partir del 15 de julio, cuando se espera la mayor afluencia de visitantes, pero advierte de que los bañistas se han mostrado comprensivos ante la prohibición de entrar neveras, mobiliario, entoldados o envases de vidrio. El otro aspecto que alimenta ese optimismo es ver que “a la hora de comer los chiringuitos estaban llenos y la gente del pueblo contenta porque, como nos han comentado, bajaba a bañarse con tranquilidad después de mucho tiempo sin poder hacerlo”.

Zona de baño en la sillería de l'Assut, con bañistas, pero sin aglomeraciones, este domingo. / Levante-EMV

La Policía Local de Antella fue la semana pasada la encargada de controlar el acceso al paraje de l’Assut y este fin de semana ya han sido los vigilantes privados que asumirán esta tarea durante el verano. “La prueba de control de acceso ha sido muy positiva, la gente cogía las neveras y las volvía a dejar en el coche”, ha incidido la alcaldesa, mientras señalaba que a partir del próximo fin de semana, ya en el mes de julio, entrará en servicio la plataforma de reserva del aparcamiento, una nueva herramienta que, en la práctica, establece un aforo máximo en el área recreativa vinculado a las plazas del aparcamiento de pago, lo que ayudará todavía más a combatir la masificación Agotadas las 90 plazas, no se permitirá la entrada de más visitantes al área recreativa, no así a la zona de baño, a la que cualquier podrá acceder en cualquier momento.

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“Estos fines de semana ha habido gente, aunque se espera más a partir de ahora. No ha entrado ni una nevera rígida, la gente que quiere quedarse va al coche a dejarlas y, por lo que respecta a la basura, las papeleras que hemos puesto estaban llenas, pero no es la basura de otros años”, explica Eugenia García, mientras recuerda que, además del corte de caminos rurales para evitar que los vehículos aparquen en zonas no habilitadas, este año también se estrenan las cámaras de vigilancia en l'Assut, por lo que augura que con el conjunto de todas las medidas se puede resolver el problema “en más de un 90 %”.