La atleta de Cullera Mª Ascensión Olcina hace historia en las pruebas de veteranos

Para el deporte no hay edades, siempre que exista un buen y firme compromiso. La atleta máster de Cullera María Ascensión Olcina Simón es uno los grandes nombres propios del Campeonato de España Máster al aire libre, disputado este fin de semana en el emblemático Estadio Vallehermoso de Madrid, tras firmar una actuación excepcional que la llevó a conquistar tres medallas de oro y establecer un nuevo récord de España.

La deportista dominó con autoridad la categoría F70, imponiéndose en las tres pruebas de velocidad en las que tomó parte y confirmando el excelente momento de forma que atraviesa esta temporada.

Su actuación más brillante llegó en los 400 metros lisos, donde no solo se proclamó campeona de España, sino que además pulverizó el récord nacional de la categoría, firmando también su mejor marca personal. Un registro que la sitúa entre las referencias del atletismo máster español y que confirma la progresión mostrada durante los últimos meses.

Explosividad en los cien metros

El éxito continuó en los 100 metros lisos, prueba en la que volvió a subir a lo más alto del podio tras conseguir la mejor marca de la temporada, demostrando una extraordinaria explosividad en la distancia más corta de la velocidad.

La jornada se completó con un nuevo triunfo en los 200 metros lisos, donde volvió a colgarse la medalla de oro y estableció además una nueva mejor marca personal, cerrando un campeonato prácticamente perfecto.

Con este pleno de victorias, María Ascensión Olcina regresa de Madrid con un balance inmejorable: tres títulos nacionales, un récord de España, dos mejores marcas personales y la mejor marca española de la temporada en los 100 metros, un resultado que refleja años de trabajo, disciplina y constancia sobre la pista.

El Campeonato de España Máster reunió en Madrid a los mejores especialistas veteranos del país y volvió a poner de manifiesto el alto nivel competitivo del atletismo máster español.

Tras este brillante campeonato nacional, la atleta ya centra toda su preparación en su próximo gran objetivo: el Campeonato del Mundo Máster, que se celebrará en Seúl, donde acudirá con la ilusión de seguir ampliando su brillante palmarés y competir entre las mejores especialistas internacionales de su categoría.

Su extraordinaria actuación en Madrid convierte a María Ascensión Olcina en una de las grandes protagonistas del atletismo máster español y en un ejemplo de superación, esfuerzo y pasión por el deporte, demostrando que la edad no es un límite cuando el talento y la perseverancia corren por el mismo carril.