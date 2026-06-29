Benja Mompó se lanza a las primarias del PSOE de Sueca y disputará al secretario local ser el candidato a la alcaldía

Lo que en Sueca era un secreto a voces ha empezado a tomar forma este domingo. El diputado autonómico Benja Mompó ha dado el primer paso para convertirse en candidato socialista a la alcaldía de Sueca en las elecciones municipales de 2027. Mompó ha anunciado su decisión de concurrir a las primarias del PSPV local un día después de que el Comité Federal del PSOE aprobara el reglamento del proceso. Lo hizo en un acto celebrado en el Parc de l'Estació, donde cerca de 200 personas, entre militantes, simpatizantes y vecinos, arroparon al diputado autonómico en un acto que sirvió para presentar un proyecto político con el que pretende abrir una nueva etapa en la capital de la Ribera Baixa.

Mompó saluda a uno de los asistentes el acto. / Levante-EMV

El escenario escogido no fue casual. El Parc de l'Estació simbolizaba, según explicó el propio Mompó, el inicio de un nuevo recorrido político basado en el movimiento, el cambio y la voluntad de construir una alternativa para Sueca desde la participación ciudadana.

Durante su intervención anunció oficialmente que concurrirá a las primarias del PSPV para optar a ser el cabeza de lista de la candidatura socialista a la alcaldía, un proceso en el que se medirá con el actual secretario general y concejal en el Ayuntamiento de Sueca, Joan Carles Vázquez, al que la ejecutiva propuso formalmente como candidato el pasado 1 de abril. Vázquez ha confirmado ha confirmado que aceptó el reto que en aquel momento se le lanzó y concurrirá a las primarias. Mompó llega con el aval de la dirección nacional del PSPV mientras que Vázquez tiene también el apoyo de la ejecutiva comarcal que encabeza su compañera de grupo municipal Manoli Egea.

La decisión de postularse como candidato llega, según confesó Mompó, tras meses de reflexión y después de mantener encuentros con militantes, asociaciones, colectivos sociales, representantes del mundo educativo, cultural y deportivo, además de numerosos vecinos.

«Esta candidatura no nace porque sí; nace porque tengo ganas de trabajar por Sueca», afirmó ante un auditorio que respondió con varios aplausos a lo largo del acto.

Un "cambio de época"

Mompó defendió que Sueca necesita "un cambio de época" después de años marcados, en su opinión, por la confrontación política y los debates internos que han impedido abordar los principales retos del municipio.

"Sueca está paralizada, está estancada y necesita nuevos proyectos que hagan crecer la ciudad y mejorar sus servicios", señaló durante un discurso centrado en la necesidad de recuperar la ilusión y proyectar una ciudad con mayor capacidad para atraer oportunidades, inversión y empleo.

El parlamentario valenciano insistió en que pretende liderar un gobierno progresista "con ganas y con ambición", capaz de devolver protagonismo a los problemas cotidianos de la ciudadanía y de impulsar políticas que beneficien tanto a Sueca como a El Perelló y el Mareny de Barraquetes.

Asimismo, reivindicó una forma distinta de hacer política basada en el diálogo, el respeto institucional y la búsqueda de consensos, alejándose de la crispación que, según afirmó, ha caracterizado los últimos años de la política local.

Durante el acto también repasó parte de su trayectoria política, desde sus inicios en Juventudes Socialistas hasta su labor como diputado en Les Corts Valencianes, donde destacó diversas iniciativas impulsadas en defensa de los intereses valencianos.

Participación ciudadana

Uno de los ejes de la candidatura será la participación ciudadana. En este sentido, Mompó presentó la página web benjamompo.es, concebida como un canal permanente para recoger propuestas e ideas con las que elaborar el programa electoral de forma participativa.

En los últimos compases de su intervención, Mompó quiso lanzar un mensaje dirigido al conjunto del Partido Socialista de Sueca, tendiendo la mano a toda la organización para afrontar unidos el reto electoral de 2027.

Lejos de plantear una candidatura de confrontación interna, apeló a la suma de esfuerzos y al trabajo colectivo para recuperar la alcaldía, convencido de que el proyecto socialista debe construirse desde la integración y la participación de toda la militancia.

Con ese llamamiento a la unidad cerró un acto que supone el inicio de una campaña de escucha activa que se prolongará durante los próximos meses y con la que pretende recorrer los diferentes barrios y núcleos de población del municipio antes de elaborar el programa con el que aspira a liderar un gobierno progresista en Sueca tras las próximas elecciones municipales.