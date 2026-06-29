Cuatro detenidos por un robo con fuerza en una vivienda de Carcaixent
El aviso de varios ciudadanos ha permitido a la Policía Local localizar a los sospechosos y frustrar el robo al recuperar los objetos sustraídos
Agentes de la Policía Local de Carcaixent han logrado detener esta madrugada a cuatro personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda. El aviso de varios vecinos que alertaron del mismo propició que la Policía Local se desplegara, localizara a los sospechosos y frustara el robo.
Según ha informado la Policía Local a través de las redes sociales, en la intervención se ha podido comprobar que el conductor del vehículo que utilizan los delincuentes carecía de permiso de conducción, motivo por el que se le está investigando por un presunto delito contra la seguridad viaria. El vehículo, además, carecía sin el seguro obligatorio.
La actuación ha concluido con la colaboración de la Guarda Civil, que se ha hecho cargo de los detenidos.
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